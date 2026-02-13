La Xunta reitera que los ceses en Medio Rural tras los incendios fueron "voluntarios" y no un "castigo político"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, ha reiterado que los ceses en la Consellería de Medio Rural tras la ola de incendios del verano de 2025 fueron "voluntarios" y no responden a un "castigo político".

Ha respondido así, este viernes, a una pregunta formulada por el grupo socialista en la Comisión 7ª de Agricultura, donde ha defendido el trabajo llevado a cabo por sus "compañeros y amigos".

El director xeral ha recordado que, "desde el primer momento", la Xunta puso en marcha "todos los mecanismos disponibles" para apoyar a las personas y ayuntamientos afectados tras los incendios. "Antes de acabar 2025, ya se estaba tramitando el 80% de las ayudas solicitadas, que superaban ampliamente los 17 millones de euros", ha señalado.

Para Balseiros, estas cifras "reflejan claramente un esfuerzo sistemático y coordinado para proteger el medio rural y garantizar que los recursos lleguen a quien realmente los necesita". A esto ha sumado las medidas "de máxima efectividad" para abordar las consecuencias medioambientales de los fuegos como las barreras vegetales.

Respecto a los ceses, ha aseverado de manera rotunda que fueron "voluntarios", ya que fueron "concertados". "Estas personas que cesaron voluntariamente son excompañeros míos, pero eran y siguen siendo amigos. Conozco su trabajo y no puedo más que valorar el esfuerzo y su dedicación en cada una de las tareas, súmamente complicadas, como son los incendios", ha reivindicado.

Tal y como explicó la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, esta semana en el pleno del Parlamento -- donde ya se le preguntó por esta cuestión --, el director xeral ha insistido en que los cesados "llevaban mucho tiempo en el cargo, en puestos ciertamente exigentes, y consideraron oportuno iniciar un nuevo ciclo".

"Por otra parte, estos cambios no suponen ninguna enmienda a su trabajo. Todo lo contrario. También entenderán que en una estructura tan grande como es la Xunta se produzcan rotaciones y cambios", ha señalado.

"Si esperaban que esos ceses fuesen un castigo político o reflejasen alguna responsabilidad, supongo que estarán muy decepcionados", ha concluido.