La Xunta reivindica un aumento de inversión para prevención de incendios, que la oposición ve insuficiente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha reivindicado la inversión para la prevención de incendios en el presupuesto del departamento autonómico para 2026, que alcanza los 708 millones, un 1% más, ha precisado.

"Una Galicia de futuro, no de nostalgia", ha expuesto en la Comisión de Economía y Presupuestos del Parlamento gallego en el que ha asegurado que son casi 25 millones más, con un total de 75 millones, para la prevención de los incendios forestales.

Esto en una comparecencia en la que ha habido críticas y reproches a la gestión de la Xunta en esta materia tras la ola de incendios del verano, al considerar insuficientes las medidas promovidas por el departamento autonómico o la inversión los grupos de la oposicípon.

En su exposición, la titular del departamento autonómico ha destacado las partidas específicas para la recuperación del territorio, con 3,2 millones para el próximo año, "a mayores de las ayudas que recibirán los propietarios afectados por la ola de incendios".

La conselleira, que ha resaltado medidas ya en marcha como un instrumento financiero para que ganaderos y agricultores tengan acceso a créditos para proyectos financieros viables, ha recalcado también que trabajarán por la ordenación del territorio, la defensa de la calidad y el impulso de la innovación.

OTRAS ACTUACIONES

"No se trata de producir más sino de producir mejor", ha indicado también al exponer las diferentes actuaciones que se llevarán cabo en ámbitos como la sanidad animal, vegetal y forestal, así como para impulsar las parcelarias y para servicios básicos en entidades de población con una nueva convocatoria de cinco millones de euros.

También ha hecho alusión a iniciativas para la tutorización de jóvenes y el fomento del cambio generacional en el sector agrario, así como el plan de obras de la Consellería, que supondrá una aportación de 18 millones de euros.

"Actuaciones para avanzar", ha añadido en una comparecencia con alusión a otros sectores como el vitivinícola y las inversiones para la movilización del banco de tierras o la implantación de un nuevo laboratorio para el estudio de enfermedades.

ARGUMENTOS DE LA OPOSICIÓN

En la citada Comisión, el parlamentario del BNG Secundino Fernández ha considerado que por parte de la Xunta se intenta "vender un mundo feliz". Tras la ola de incendios, ha demandado "un cambio de modelo". "Y qué nos propone, más de lo mismo, presupuesto estancado, ni con la ola de incendios, ni con eso, son solidarios con el rural".

A su vez, la diputada socialista Lara Méndez ha calificado el presupuesto de "cuentas iguales a hace muchos años". "Falta autocrítica después del verano que vivimos", ha considerado. "Pintan números en un papel y no ejecutan y así Galicia registró la ola de incendios, es el fracaso de un modelo forestal, no atienden a las necesidades", ha recriminado.

Mientras, el parlamentario del PP Miguel Ángel Viso ha defendido que el presupuesto de Medio Rural para 2026 marca "una hoja de ruta". "Frente al fuego, no valen pancartas, vale anticiparse y, por eso, aumentamos los recursos", ha incidido.

El diputado de Democracia Ourensana Armando Ojea ha tildado, mientras, de "subida raquítica" el presupuesto a nivel global, aunque lo ha considerado "más equilibrado" desde la perspectiva territorial, aludiendo a esta provincia.