La Xunta reivindica una ejecución del 99% en el PDR 2014-2022 para que se blinden fondos en la futura PAC

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, en acto sobre el PDR 2014-2022 - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La conselleira do Medio Rural, María José Gómez, ha destacado que Galicia ha cerrado el programa de desarrollo rural (PDR) 2014-2022 con unos 1.600 millones de euros movilizados que han beneficiado a más de 3.400 explotaciones, con una ejecución superior al 99%.

En un acto en Santiago, la conselleira ha reivindicado los datos a cierre de periodo para dejar claro que la Xunta va a "luchar" por una nueva Política Agrícola Común (PAC) a partir de 2028 que blinde recursos ante la amenaza de recorte de fondos. Pide que se atienda a la "realidad" del territorio gallego con "más recursos" y "menos burocracia", en donde el desarrollo rural "mantenga su peso".

Así, ha destacado que este evento "no es simplemente un cierre administrativo", sino "un reconocimiento colectivo" a explotaciones agrarias que apostaron por modernizarse y reestructurarse.

Resalta que la ejecución del PDR está por encima de la media española y europea, un dato que "tiene muchísimo valor" al traducirse en proyectos "reales". Y es que esta financiación da lugar a "granjas mejor preparadas para competir" y cientos de proyectos de transformación agroalimentaria.

CREACIÓN DE 1.500 EMPLEOS

La Xunta cifra que esta inversión con fondos europeos ha supuesto la creación de 1.500 puestos de trabajo en el rural gallego.

Con todo, reconoce que "quedan muchos retos pendientes", entre los que ha citado cuestiones como el relevo generacional, la rentabilidad de explotaciones, el minifundismo o la atracción de jóvenes. No obstante, Gómez valora que el rural gallego "tiene presente, pero sobre todo tiene futuro".

En esta cita se han presentado diferentes ejemplos de explotaciones apoyadas con fondos del PDR 2014-22 como el caso de la Ganadería Pazos, que ha puesto en marcha diferentes robots de ordeño en su granja de Mazaricos en una apuesta por la calidad.