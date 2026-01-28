La Xunta y Ternera Gallega intensificarán su colaboración para ampliar la promoción de productos

La conselleira de Medio Rural, María José Gómez, mantiene una reunión con representantes de Ternera Gallega - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consellería do Medio Rural e Indicacións Xeográficas Protexidas Ternera Gallega y Vaca Gallega-Buey Gallego intensificarán su colaboración para ampliar la promoción y comercialización de los productos amparados bajo estos sellos de calidad, según informa el departamento autonómico.

Así lo ha afirmado la titular de Medio Rural, María José Gómez, después de mantener una reunión de trabajo con los representantes del consejo regulador.

En esta reunión, en la que también estuvieron presentes el director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros; y el director de la Axencia Galega da Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, Gómez ha trasladado el apoyo de la Xunta ante el nuevo escenario en el comercio internacional.

La Consellería recuerda que esta misma semana se elevó al Consello de la Xunta un programa de medidas "para defender el agro gallego ante el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur".

Dentro de esta estrategia, se incluye una acción específica para reforzar la promoción de los productos gallegos de la cadena de distribución corta y de proximidad, a través de apoyo al sector productor o mediante la realización de ferias y actos.