La Xunta volverá a convocar el programa Aprol Rural en el 2026 con "más presupuesto" y "mejor coordinación"

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández López.

El PSdeG demanda políticas "de fondo" y no iniciativas "parciales y cíclicas", mientras el BNG acusa al Gobierno gallego de "vender humo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández López, ha avanzado que la Xunta volverá a convocar el próximo año el programa Aprol Rural, para el que trabajan en un presupuesto "reforzado", con mejor coordinación y nuevas medidas para afrontar retos como la digitalización.

Así lo ha trasladado en una comparecencia, a petición propia, en la Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos en la que ha reivindicado que este programa tiene el objetivo de mejorar la empleabilidad en el rural a través de "experiencia real y formación práctica" en un ámbito como el forestal.

"Es un programa de empleo, una herramienta de inserción laboral que ofrece oportunidades a personas sin empleo", ha destacado Fernández, que, tras detallar algunos de los datos de empleo de la Comunidad, ha puesto en valor que la función de esta iniciativa "no es sustituir a las brigadas, sino aportar empleo, formación y experiencia en un sector que contribuye positivamente en la mejora de la prevención".

En esta línea, ha subrayado que Aprol Rural es "muy valorado" por las entidades locales, destacando que además se complementa con otras líneas de ayudas como el Galicia Retorna, programas de relevo generacional de autónomos o la red de polos de emprendimiento. "Todo esto encaja en una estrategia común: crear empleo sostenible y rehabilitar el territorio", ha apuntado.

Por todo ello, ha relatado que en la Consellería ya trabajan en el presupuesto de la convocatoria de 2026 con la intención de mejorar la dotación económica y el diseño, avanzando hacia "una mejor coordinación" con un convenio entre Xunta, Seaga y la Fegamp.

"SIN PLANIFICACIÓN"

Tras esta primera intervención, la diputada del PSdeG Carmen R. Dacosta, que ha criticado que se trate este tema en la Comisión de Economía y no en la de Emprego, ha tachado el programa como "insuficiente, fragmentado y sin planificación real".

En este sentido, ha argumentado que Galicia necesita políticas "de fondo y no programas parciales y cíclicos". "El monte no se limpia solo con programas temporales, el rural no se activa con contrataciones temporales y la prevención de incendios no se puede convertir en una herramienta estacional de gestión del desempleo", ha manifestado.

También ha reprochado que la Xunta "anuncie" y los ayuntamientos "pagan", así como que hablen de empleabilidad "con contratos de nueve meses". Por todo ello, ha considerado que se trata de un programa "testimonial" que, aunque ha reconocido que puede ser "necesario", no debe ser "la única herramienta que tienen los ayuntamientos, además de las brigadas municipales".

"VENDER HUMO"

Mientras, Secundino Fernández (BNG), que ha lamentado que esta comparecencia "trae consigo la eliminación de una de las iniciativas" a las que tiene derecho el Bloque, por lo que ha advertido de que ello implique "una limitación de la actividad de control parlamentario", ha pedido a la Xunta pasar "a los hechos" y que esta iniciativa "no se quede en palabras bonitas".

En este sentido, ha acusado al departamento autonómico de "vender humo" en relación con la prevención de incendios. "Lo de hacer algo que sea importante ya queda para otra ocasión", ha reprochado.

Así, ha lamentado que "siguen manteniendo el mismo número de trabajadores", criticando que "no se pueden incrementar" y "rara vez pueden superar los cuatro empleados".

De todas formas, el parlamentario nacionalista ha felicitado al responsable de Emprego por hacer "más prevención de incendios que toda la Consellería do Medio Rural". "¿Sabe cuánto invirtió la Consellería? Cero, entonces ya puede estar contento porque ya invirtió más que cero", ha aseverado.

"ES UN MOTOR MUY IMPORTANTE"

Por su parte, la diputada popular Noelia Pérez ha reprochado a la oposición que "se quejan" cuando el Gobierno comparece y "cuando no, también", al tiempo que ha reivindicado el programa expuesto este jueves por el secretario xeral y ha defendido el sistema de prevención "referencia" de Galicia y que, en su opinión, "este verano ha funcionado gracias a los que estuvieron al lado del fuego".

En este sentido, ha esgrimido que culpar al Gobierno gallego de "una serie de condiciones adversas que se dieron este verano no solo es injusto, sino que es falso". "La diferencia entre ustedes y este grupo es que mientras ustedes están buscando culpables, nosotros estamos buscando soluciones", ha subrayado.

Además, tras criticar al Gobierno central, ha puesto en valor las políticas de la Xunta, defendiendo que Aprol Rural "no se trata de un programa aislado", sino que puede ser "un motor muy importante para que el rural no se quede atrás".

A continuación, en sus siguientes intervenciones, Pablo Fernández ha expuesto que se ha pasado de 534 contratos al amparo de este programa en 2024 a 846 en 2025, lo que considera "un buen número de personas contratadas".