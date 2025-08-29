Yolanda Díaz pide mejorar "ratios, coordinación y formación" del personal e insiste en la "prevención"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se reúne con responsables del sector de la Economía Social, en la subdelegación del Gobierno en Ourense - Rosa Veiga - Europa Press

OURENSE 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha insistido este viernes en la necesidad de "cubrir ratios", "mejorar la coordinación" entre los distintos cuerpos y servicios de extinción, "mejorar su formación" e incidir en la "prevención" durante todo el año para hacer frente a los incendios forestales.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa tras un encuentro "productivo" y "útil" con representantes sindicales en la Subdelegación del Gobierno en Ourense, en el que han abordado la situación del personal de extinción en el marco de la actual ola de incendios en Galicia.

Díaz ha recalcado que "la prevención necesita estabilidad en el trabajo" y ha señalado la necesidad de "personal de carácter indefinido" en España. "Contratar en junio para la temporada de verano se tiene que acabar, la mejor prevención es la que apaga los fuegos en invierno", ha añadido, y ha subrayado que hay que "hacer una política diferente y trabajar en el rural, hacer de la prevención la actividad central".

También ha pedido "cumplimentar ratios" de personal "en materia de prevención y extinción" de incendios para abordar "de manera integral y completa" el conjunto del país y ha señalado que cuerpos y servicios de extinción deben estar "coordinados entre sí" para enfrentar estas labores.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra también ha incidido en la necesidad de "mejorar la formación" del personal de extinción de incendios porque "la formación salva vidas" y debe dispensarse con "la debida entrega y rigor".