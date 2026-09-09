Abanca busca 'startups' para desarrollar la próxima generación de servicios financieros

Abanca Innova - ABANCA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Abanca ha abierto el plazo de inscripción para la 13ª edición de su programa de Venture Client, Abanca Innova, en la que financiera busca identificar y atraer 'startups' tecnológicas capaces de diseñar la próxima generación de servicios financieros, con un foco especial en la inteligencia artificial, los activos digitales y la tokenización.

Las 'startups' interesadas pueden presentar sus candidaturas hasta el 15 de octubre a través de la página web del programa de Abanca Innova. Tras el cierre de las candidaturas, los proyectos preseleccionados serán evaluados con profesionales de distintas áreas del banco para analizar los posibles casos de uso de sus soluciones.

Aquellos con mayor potencial accederán a un 'bootcamp' técnico, en el que se definirá el alcance de una prueba de concepto (PoC, por sus siglas en inglés), se evaluarán los requisitos técnicos y se preparará su implantación en un entorno real.

Las startups que superen este proceso selectivo podrán desarrollar proyectos pilotos junto a distintas unidades de negocio de Abanca, con una validación de su propuesta de valor directamente sobre necesidades reales del banco.

"El lanzamiento de esta convocatoria responde a un momento decisivo para el sector financiero europeo. La reciente entrada en vigor del Reglamento MiCA (Markets in Crypto-Assets) establece, por primera vez, un marco jurídico común y seguro para la emisión, custodia y prestación de servicios de criptoactivos. Esta certidumbre regulatoria permite a la banca empezar a aplicar estas tecnologías en servicios cotidianos para particulares y empresas, que permitirán agilizar procesos como la concesión de financiación, la atención al cliente, la gestión documental o la prevención del fraude, reduciendo tiempos de respuesta y mejorando la experiencia de los usuarios", explica Abanca en un comunicado.

Por ello, la entidad orienta la nueva edición del programa Abanca Innova hacia startups capaces de desarrollar soluciones aplicables a los principales retos del negocio financiero. El programa pondrá el foco en propuestas relacionadas con inteligencia artificial, activos digitales y procesos de tokenización para representar activos del mundo real mediante tecnología de red de bloques o blockchain. No obstante, la convocatoria también seguirá abierta a otras tecnologías disruptivas capaces de aportar valor a la actividad bancaria.

Entre los ámbitos de innovación demandados figuran la gestión del riesgo y el 'compliance', marketing, procesos tecnológicos, mejora de la eficiencia operativa, ciberseguridad, sostenibilidad y nuevos servicios financieros basados en activos digitales.

El objetivo de Abanca "no es únicamente identificar nuevas tecnologías, sino validar su aplicación mediante proyectos reales que permitan acelerar su incorporación a la actividad del banco", resalta.