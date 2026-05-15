Asime presenta una iniciativa para descarbonizar el transporte marítimo monitorizando el CO2 capturado

Imagen de la presentación de este viernes. - ASIME

VIGO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La ingeniería gallega Willbö, junto con Silecmar y Neuwalme, ha presentado este viernes en la sede de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime) el proyecto TECHCO2 para descarbonizar el transporte marítimo.

TECHCO2 da continuidad al sistema CAPCO2, pionero en España en captura de dióxido de carbono (CO2) en entornos marítimos. "Si CAPCO2 resolvió la captura física a bordo, TECHCO2 aborda el problema que hoy bloquea su despliegue comercial: cómo convertir cada kilogramo capturado en un dato verificable y certificable para reguladores, sociedades de clasificación y mercados de carbono", explica Asime en un comunicado.

Así, explican que con las nuevas normativas los armadores que instalen sistemas de captura a bordo solo podrán beneficiarse de las deducciones previstas si demuestran trazabilidad completa del CO2 capturado: desde la chimenea del buque hasta su valorización final en puerto. "Hoy esa capa digital no existe de forma estandarizada. TECHCO2 propone construirla", reivindican.

En palabras de Julián Fontela, director de desarrollo de negocio de Willbö y director del proyecto: "Capturar el CO2 a bordo es solo el paso 1. La trazabilidad es lo que lo convierte en un activo regulatorio y económico".

La iniciativa es financiada por la convocatoria Nexos de la Axencia Galega de Innovación y cofinanciada con fondos FEDER de la Unión Europea.

Con un presupuesto subvencionable total de 676.459,60 euros y un plazo de ejecución de 35 meses (noviembre 2025 - septiembre 2028), articula su desarrollo en cuatro paquetes técnicos complementarios: Willbö lidera la ingeniería del balance de masas, la sensorización marinizada y la integración digital del sistema. Por su parte, Silecmar desarrolla la monitorización del internet de las cosas en tiempo real, los protocolos de bunkering de CO2 líquido y las herramientas de asistencia al operador.