La biotecnológica que acelera fármacos con fluorescencia tiene en cinco años más de 40 clientes en 14 países

La empresa biotecnológica gallega Celtarys presenta su kit de aceleración de fármacos - CELTARYS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compañía biotecnológica gallega Celtarys, que trabaja en una tecnología que permite la aceleración en el desarrollo de fármacos, tiene en cinco años de vida más de 40 clientes en 14 países de Europa, Estados Unidos y Asia, y ha establecido colaboraciones "relevantes" con multinacionales.

Celtarys, que nació en 2021 como spin-off de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ha diseñado una tecnología que se basa en fluorescencia para la evaluación de candidatos a fármacos en fase preclínica.

El 'kit' que comercializa permite que cualquier laboratorio convencional la pueda utilizar sin recurrir a la radioactividad, en la actualidad estándar en muchos procesos.

Según la empresa, la solución reduce hasta un 80% los costes de caracterización preclínica y acelera los tiempos de desarrollo de nuevos fármacos, "eliminando la necesidad de laboratorios especializados y la externalización de ensayos".

Celtarys, que contó con el apoyo del programa 'Ignicia' de la Xunta y en la actualidad cuenta con una plantilla de 10 trabajadores de perfiles altamente cualificados, ha presentado este martes en rueda de prensa sus principales resultados en estos cinco años de vida.

DEGRADADORES DE PROTEÍNA

El consejero delegado de la empresa, Wilson Gomes, que ha detallado el contenido del 'kit', ha destacado que "lo que antes requería semanas o meses ahora se puede hacer --por parte de los investigadores-- en el mismo día".

"Si mejoras la fase preclínica, aumentas las probabilidades de éxito en las fases clínicas, que son las más costosas", ha resaltado.

Según ha explicado, el enfoque de Celtarys se basa en un sistema modular que optimiza el diseño de ligandos fluorescentes adaptados a cada diana terapéutica.

La decisión "estratégica" que ha adoptado la compañía es la de dirigirse a los denominados degradadores de proteína, una tecnología "muy novedosa" que se enmarca en la medicina de precisión y en la que ve un amplio recorrido.

Así, los kits que presenta Celtarys sirven para esta modalidad terapéutica, que en mayo ha permitido el lanzamiento de un fármaco para el cáncer de mama.

De hecho, las soluciones de Celtarys tienen aplicación directa en áreas como la oncología y otras enfermedades complejas, donde la mejora de la precisión en fases tempranas del descubrimiento es clave para el desarrollo de nuevos tratamientos.

Desde su creación, la empresa ha captado más de 2 millones de euros en financiación pública competitiva, a través de programas como 'Neotec' y 'EIC Pathfinder', y se encuentra en fase de crecimiento con el objetivo de escalar su tecnología a nivel global.

Además del consejero delegado de la compañía, en la rueda de prensa participaron la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo; y el vicerrector de Innovación y Transferencia del Conocimiento de la USC, Marcelo Maneiro.