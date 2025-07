El Campus de Lugo pone en marcha una jaula de drones para prácticas de vuelo

Este proyecto se enmarca dentro del convenio de colaboración entre la Diputación de Lugo y la USC

LUGO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Santiago de Compostela, Antonio López Díaz, y el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, han inaugurado este jueves la nueva jaula de drones ubicada en la vaguada del Campus de Lugo, una infraestructura de vanguardia que permitirá realizar prácticas de vuelo en un entorno controlado y seguro.