Casi siete de cada diez gallegos tienen competencias digitales básicas o avanzadas, un 12% más que hace un año

Imagen de un ordenador. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 68,7% de la población gallega de 16 la 74 años dispone de competencias digitales básicas o avanzadas, frente al 61,4% de 2025, lo que supone un incremento del 11,9%.

En concreto, el 42,6% de los gallegos de 16 a 74 años tiene competencias digitales avanzadas, cinco puntos porcentuales más que en 2025, y el 26,1% las tiene básicas.

Así se desprende de los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el informe sobre equipamiento y uso de las TIC en los hogares, analizados por el Observatorio de la Sociedad de la Información de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega) tal y como ha trasladado la Xunta en un comunicado.

USO DE LAS TIC Y COMPRAS POR INTERNET

Conforme a estos datos, la totalidad de los chicos y chicas gallegos de 16 a 24 años utiliza Internet diariamente, entendido como un uso de por al menos cinco días a la semana. La cifra experimenta un crecimiento de 1,3 puntos respecto de 2025 y supera en 1,5 puntos la media estatal.

Las compras por Internet en los últimos tres meses pasan del 56,7% al 62,9% de la población gallega de 16 a 74 años, un alza de 6,2 puntos. Entre las personas de 25 a 34 años, el porcentaje aumenta 9,6 puntos, hasta el 83,1%, y supera el 82,6% estatal. Galicia gana tres puestos en este grupo y alcanza la séptima posición.

El avance también se observa entre las personas de 55 la 64 años: la proporción de compradores en línea entre las personas de esta edad sube hasta el 53,8%, 8,5 puntos más. Además, las compras por Internet también superan la media estatal entre los 35 y los 44 años, con un 79,3% frente al 76,4%, y entre los 45 y los 54 años, con un 73,0% frente al 71,0%.

El crecimiento de las compras por Internet es especialmente destacado en los hogares unipersonales. En este grupo, el porcentaje que compró en línea en los últimos tres meses pasa del 44,4% en 2025 al 61,4% en 2026, un incremento de 17 puntos porcentuales. Galicia gana doce puestos y se sitúa en la tercera posición entre las comunidades y ciudades autónomas.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Xunta ha trasladado que casi la mitad de la población gallega de 16 a 74 años, el 47,2%, utilizó alguna herramienta de inteligencia artificial generativa en los últimos tres meses, frente al 32,2% de 2025. Este incremento de 15 puntos porcentuales se debe sobre todo al uso con fines privados, que pasa del 24,8% al 41,9%. El uso por motivos profesionales crecimiento 8,9 puntos, hasta el 23,1%, y el vinculado a la educación formal, 5,2 puntos, hasta el 19,8%.

Asimismo, ha señalado que el 82% de los gallegos emplea la administración electrónica, un porcentaje ligeramente superior a la media estatal. De este modo, Galicia ocupa la tercera posición en el acceso por Internet a bases de datos o registros públicos, como los catastrales o los de empresas. El 30,0% de la población de 16 a 74 años utilizó esta opción en los últimos doce meses, frente al 29,0% estatal. El porcentaje crecimiento 3,1 puntos respecto de 2025 y la Comunidad gana dos posiciones.

La descarga o impresión de formularios oficiales alcanza el 45,1% de la población usuaria de Internet en los últimos 12 meses de 16 a 74 años, 3,6 puntos más que en 2025.

EQUIPAMIENTO EN EL HOGAR Y ACCESO A INTERNET

Además, el 81,6% de las viviendas gallegas con algún miembro de 16 a 74 años dispone de ordenador, 1,1 puntos más que en 2025. La presencia de ordenadores de sobremesa o portátiles sube del 73,6% al 76,4%, y la de tabletas pasa del 54,5% al 57,3%. El acceso a Internet llega al 96,8% de las viviendas de la Comunidad, con un incremento de 0,3 puntos.

El acceso a la red supera el 94% de las viviendas gallegas en todos los tramos de población. En las ciudades de más de 100.000 habitantes y en las capitales de provincia llega al 98,9%, 1,4 puntos más que en el año anterior y 0,4 puntos por encima de la media estatal para ese grupo. En los ayuntamientos de 50.000 a 100.000 habitantes se sitúa en el 97,9%, frente al 97,7% estatal, y nos de menos de 10.000 habitantes alcanza el 94,6%.