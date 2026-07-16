El centro tecnológico Gradiant supera los 17 millones en ingresos en 2025, un 20% más

Archivo - Imagen de una trabajadora de Gradiant. - GRADIANT - Archivo

VIGO 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El centro tecnológico Gradiant alcanzó en 2025 "los mejores resultados de su trayectoria", superando por primera vez los 17 millones de euros en ingresos, lo que supone un 20% más que en 2024.

Según cifras publicadas este jueves por la compañía, el 11% de esta facturación proviene directamente de la venta de propiedad intelectual. En un comunicado, Gradiant también ha destacado su "evolución sostenida" en el tiempo, aumentando sus ingresos en un 183% desde 2021.

En concreto, del volumen total de ingresos, el 66% correspondió a facturación vinculada a empresas. Además, el centro consiguió contratos de I+D por valor de 6,4 millones, "con una destaca aportación de la financiación europea, que alcanzó los 4,4 millones, un 124% más".

Durante el último ejercicio, el centro desarrolló un total de 123 proyectos, de los cuales 81 fueron nacionales, 23 impulsados en Galicia y 19 de carácter internacional.

"En Gradiant hemos consolidado un modelo de éxito sólido basado no solo en atraer financiación para I+D+i, sino en transformarla en tecnologías innovadoras que tienen un impacto tangible en la economía y generan empleo de alto valor añadido. Nuestra capacidad de anticiparnos a los retos de la industria, desarrollar tecnología propia y mantener un elevado nivel de especialización son las claves de nuestro éxito. Un éxito que, además, contribuye a reforzar la competitividad y capacidad innovadora de todo nuestro entorno", ha destacado el director general de Gradiant, Luis Pérez Freire.