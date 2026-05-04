El CITIC de la UDC impulsa una infraestructura cuántica pionera al servicio de la investigación

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A CORUÑA 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidade da Coruña (UDC) ha obtenido más de un millón de euros para reforzar la investigación en computación y comunicaciones cuánticas en el Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (CITIC).

Según informa el rectorado, esta financiación, concedidA en el marco de una convocatoria estatal impulsada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y cofinanciado por la Unión Europea, "permitirá dotar al centro de nuevas capacidades científicas en un ámbito considerado clave para el desarrollo tecnológico de las próximas décadas".

"La inversión hará posible la creación de una infraestructura avanzada que combinará tecnologías clásicas de computación con sistemas cuánticos, un enfoque que abre nuevas posibilidades para abordar problemas complejos que hoy en día resultan difíciles o incluso imposibles de resolver".

Al respecto, explica que la computación cuántica permite procesar información de una forma radicalmente distinta a la actual, lo que podría traducirse en avances significativos en ámbitos como la medicina, la seguridad digital o el diseño de nuevos materiales.