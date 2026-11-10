A Coruña acoge el encuentro de un proyecto europeo de innovación tecnológica

Encuentro sobre innovación tecnológica - AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

A CORUÑA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Coruña acoge, desde este lunes y hasta mañana, la Opening Site Visit del proyecto europeo de innovación tecnológica Allocate, un encuentro que reúne a las ciudades asociadas al proyecto -- Viana do Castelo, Heidelberg y Reggio Emilia -- con los socios de ejecución: la UDC, el Clúster TIC, Altia y Khora Urban Consulting, así como con representantes de la Iniciativa Urbana Europea y otros participantes.

La jornada técnica que se desarrolla hoy en la Ciudad de las TIC permite a las ciudades, informa el consistorio coruñés, "conocer en detalle el trabajo realizado durante el primer año de Allocate, compartir sus retos y comenzar a analizar qué elementos del modelo coruñés pueden ser transferidos a sus contextos urbanos".

El primer teniente de alcaldesa y concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, ha dado este martes ela bienvenida a los representantes de las tres ciudades y a los socios y participantes en Allocate.

"El verdadero valor de un proyecto europeo está en su capacidad para compartir conocimiento", ha señalado José Manuel Lage, que ha puesto en valor el ecosistema tecnológico de A Coruña.