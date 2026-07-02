A Coruña acogerá un evento del sector digital y de la comunidad de desarrollo web

A CORUÑA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

A Coruña acogerá por primera vez WordCamp Galicia, el mayor evento del sector digital y de la comunidad de desarrollo web. Bajo el hashtag #WCGalicia, el evento se celebrará del 16 al 18 de octubre y reunirá a profesionales, estudiantes y entusiastas de la tecnología durante tres días de aprendizaje y colaboración.

El evento está configurado como "un espacio único para la formación, el intercambio de conocimientos técnicos y la promoción del ecosistema tecnológico en la comunidad".

El mismo, informa la organización, incluirá un hackathon solidario, conferencias especializadas y una jornada dedicada a contribuir al software libre.

El encuentro reunirá a profesionales de diversos ámbitos, desde programadores y diseñadores hasta emprendedores y creadores de contenido, y estará estructurado en tres días intensos y complementarios.

La celebración de esta cita en A Coruña, añade, representa un "hito para la ciudad, consolidándola como referente en innovación, emprendimiento y talento TIC". "El objetivo no es solo elevar el nivel técnico de los asistentes mediante diferentes espacios de aprendizaje, sino también generar sinergias, potenciar la creación de redes entre profesionales y demostrar el impacto positivo de la tecnología en la sociedad", apunta.

La organización subraya además que esta edición en la ciudad herculina marcará "un antes y un después gracias a una propuesta que combina acción solidaria, transferencia de conocimiento y fortalecimiento de la comunidad tecnológica local".

Ya está abierto el plazo de inscripción para el evento, que puede realizarse a través de la página web oficial. En los próximos días, se anunciarán públicamente los detalles del programa oficial y los ponentes invitados a través de este canal y de las redes sociales con el hashtag #WCGalicia.