A Coruña participa en un encuentro sobre la inteligencia artificial en las administraciones locales

A CORUÑA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de A Coruña ha participado en Roma en un encuentro organizado por IFEL, entidad italiana dedicada al apoyo a los municipios, para analizar los retos y las oportunidades de la inteligencia artificial en las administraciones locales.

El consistorio ha estado representado por Emilio Álvarez-Miranda, director del Área de Medio Ambiente, Fondos Europeos y Digitalización, que ha presentado el proyecto 'Acollate' y su modelo para desarrollar capacidades locales para una inteligencia artificial verde y ética aplicada a la ciudad.

La jornada reúne en Roma a representantes de instituciones europeas, administraciones públicas, del ámbito de la investigación y académico para analizar las perspectivas de desarrollo de la inteligencia artificial en el sector público.

El encuentro forma parte de un programa de la Unión Europea dedicado a la política de cohesión, al desarrollo regional y urbano y al papel de los entes territoriales.