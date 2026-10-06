La Diputación de A Coruña convoca a los municipios a una jornada sobre administración electrónica

A CORUÑA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pazo de Mariñán acogerá el 8 de octubre una jornada de formación y trabajo que reunirá a más de 50 profesionales del sector público de la provincia.

Se trata, informa, de una iniciativa de administración electrónica y transformación digital promovida por la Diputación de A Coruña para apoyar a las entidades locales de la provincia.

La conferencia se concibe como un espacio de trabajo e intercambio entre las diferentes personas responsables de la gestión electrónica que participan en el proceso de transformación digital de la administración local.

A la reunión asistirán representantes institucionales y técnicos de la Diputación coruñesa, indica la institución respecto a esta jornada.