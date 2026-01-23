Economía e Industria avanza un plan director TIC al que la Xunta destinará 60 millones de euros en 2,5 años

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, visita la empresa Sixtema, en Santiago de Compostela. - MÓNICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha anunciado que el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en Galicia dispondrá de un plan director "propio", al que la Xunta prevé destinar en los próximos dos años y medio un total de 60 millones de euros.

El importe y el periodo de inversión en este plan han sido avanzados por la titular de Economía e Industria durante su visita este viernes a la empresa de consultoría tecnológica Sixtema, con sede en Santiago, donde Lorenzana ha sido recibida por el director de la compañía, Alejandro Lamas.

Antes de conocer las instalaciones de Sixtema, la representante autonómica ha recalcado en declaraciones a los medios que el TIC "ya es un sector empresarial e industrial" en Galicia y que Economía e Industria "trabaja en un plan director propio" para este grupo.

"El borrador de este plan director será aprobado en el Consello de la Xunta del próximo lunes", ha asegurado la conselleira, al tiempo que ha recordado que este sector ha empleado en la comunidad a más de 4.000 profesionales desde el año 2020.

Asimismo, ha añadido que el borrador del plan, "trabajado con el 'cluster' y con otras entidades", ahora se abre a alegaciones y aportaciones "que cualquier empresa o entidad relacionada con este sector quiera hacer".

EL PESO TIC EN GALICIA

La conselleira también ha puesto en valor el "peso" del sector TIC en la economía de Galicia al esgrimir que una cantidad "muy elevada" de trabajadores y expertos "está haciendo que la innovación penetre de forma muy significativa" en las empresas autonómicas.

En este sentido, la conselleira ha calificado de "esencial" el sector tecnológico, en especial en este momento económico.

"Estamos trabajando en esta estrategia de innovación para que las empresas, sobre todo las pymes, que tienen más dificultades, poco a poco incorporen las tecnologías en sus procesos productivos", ha subrayado.

Con respecto al plan, Lorenzana ha afirmado que este será "desgranado" por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante el Consello autonómico, el próximo lunes. Sin embargo, ha adelantado que esta hoja de ruta se ha trabajado de la misma forma que los planes para los sectores de automoción, naval y forestal.

Ha añadido, también, que el documento contemplará "distintos ejes" y abordará no solo el crecimiento del sector, sino también otros elementos "transversales", como puede ser la "retención de talento". Además, ha precisado que el programa fue trabajado con otras consellerías.