Enaire impulsa en A Coruña el desarrollo del 'U-space' europeo con novedades para la gestión de drones

Dron en reposo utilizado por Enaire - ENAIRE
MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
Enaire ha participado en el 'Open Day' del proyecto europeo 'Spatio' celebrado en A Coruña, donde se han demostrado en condiciones reales nuevas soluciones para integrar de forma segura y eficiente los drones en el espacio aéreo europeo.
El proyecto, liderado por Enaire a través del Centro de Referencia de Investigación, Desarrollo e Innovación ATM Crida (gestión del tráfico aéreo) y financiado por la Unión Europea con siete millones de euros, desarrolla servicios avanzados de U-space para gestionar un número creciente de aeronaves no tripuladas en entornos complejos.
Entre las soluciones validadas destacan sistemas para predecir y resolver conflictos entre drones en tiempo real, gestionar la capacidad del espacio aéreo teniendo en cuenta el ruido y la seguridad de la población, así como limitar la densidad de operaciones en zonas con mayor riesgo.
Spatio, en el que participan más de 20 socios europeos, ha validado estas capacidades en entornos reales, incluyendo pruebas realizadas en el aeródromo de Loring (Madrid), y busca avanzar hacia un modelo de espacio aéreo capaz de soportar operaciones de alta densidad.
Según Enaire, las soluciones desarrolladas contribuirán a mejorar la seguridad, aumentar la capacidad operativa y avanzar en la automatización de futuras operaciones con drones dentro del marco del Cielo Digital Europeo.