La estrategia Galicia Digital 2030 movilizó más de 390 millones de euros en 2025

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Estrategia Galicia Digital 2030 (EGD2030) ha movilizado un total de 390,3 millones de euros en inversión pública y privada durante el ejercicio 2025, según el balance anual elaborado por la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia (Amtega).

Este impulso económico ha permitido avanzar en la transformación digital de la comunidad, reforzando la administración electrónica, la conectividad y la capacitación ciudadana, según ha destacado la Xunta en una nota de prensa.

En el ámbito administrativo, la Xunta de Galicia ha renovado de forma integral su sede electrónica, registrando más de 1,6 millones de gestiones online y el envío de 1,9 millones de notificaciones. Asimismo, la aplicación XuntaEu alcanzó las 137.000 descargas, mientras que en el sector de la Justicia se implantó la Nueva Sede Judicial Electrónica, facilitando la firma digital de 5,3 millones de documentos y el envío de 11,7 millones de comunicaciones vía LexNET.

En cuanto a la infraestructura, el despliegue de telecomunicaciones permitió que a finales de 2025 estuvieran operativas 59 de las 68 torres de telefonía móvil previstas para mejorar la cobertura en 210 entidades de población.

En el área sanitaria, se ha continuado con la integración de la inteligencia artificial y la extensión de la Historia Clínica (IANUS) en centros residenciales para personas mayores y con discapacidad. La digitalización también ha llegado al sector primario con la extensión del proyecto Lonjas 4.0 a 53 instalaciones, permitiendo subastas y trámites online para profesionales.

El informe de balance incluye una actualización de las metas de la EGD2030 para adaptarse a los retos. Entre los objetivos fijados para el final de la década, destaca que el 100% de la población disponga de cobertura superior a 100Mbps y que el 96% de los ciudadanos cuente con competencias digitales, garantizando que al menos el 50% sean mujeres.

Además, la Xunta prevé que para 2030 el 45% de las empresas gallegas empleen inteligencia artificial y que el sector TIC eleve su contribución al PIB de la comunidad por encima del 3%. La estrategia también pone el foco en la ciberseguridad y el Big Data, con la meta de que una cuarta parte de las empresas utilicen analítica de datos a gran escala.