La gestión de residuos y el modelo Sogama centran una comparecencia de la Xunta sobre economía circular

La directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, en comisión - MONICA ARCAY CARRO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La gestión de residuos y el modelo que configura la Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) han centrado una comparecencia de la directora xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade, María José Echevarría, sobre el impulso de la economía circular en Galicia.

En la comisión parlamentaria sobre medio ambiente, la directora xeral ha reivindicado que la Xunta consolida un modelo "integral" de gestión de residuos y ha defendido que está basado en el apoyo a los ayuntamientos, la concienciación ciudadana y la apuesta por la digitalización.

El "reto inmediato", según ha advertido, es el tratamiento de los biorresiduos. Al respecto, y pese al "gran esfuerzo" y estar "preparados", Echevarría ha indicado que el porcentaje "sigue lejos de lo deseado".

Por su parte, el "modelo Sogama" es para la dirigente autonómica la "posición óptima para cumplir" los objetivos que marca la Unión Europea, frente a los de Lousame y A Coruña, con "alta dependencia del vertedero".

En este sentido, ha defendido que el de la Xunta es un modelo "flexible" que ofrece "financiación abierta para que sean las entidades locales las que puedan elegir", y ha mencionado algunas de las principales convocatorias de ayudas y sus resultados.

Entre otras cuestiones, la Consellería de Medio Ambiente asegura que este año comenzará a funcionar el 'hub' téxtil, con una inversión que sitúa en casi 25 millones de euros. "Será la primera planta pública para la recuperación de estos residuos", incide.

Ya que "acometer esta revolución circular no sería posible" sin la ciudadanía, según ha reconocido la directora xeral en sede parlamentaria, otra "línea estratégica" del Gobierno gallego es la "comunicación y sensibilización" mediante, por ejemplo, un programa educativo para alumnado de 7 a 12 años.

GRUPOS

Por parte de los grupos, el socialista Aitor Bouza ha hecho hincapié en la necesidad de "poner recursos" y ejecutarlos. Al respecto, ha denunciado que "quedan muchos millones de euros sin ejecutar desde 2020" en programas para gestión de residuos, a lo que la responsable de calidad ambiental ha respondido señalando a los municipios beneficiarios de las subvenciones.

El nacionalista Luís Bará ha criticado la comparecencia al ver en ella "todo un decorado" y "todo pura propaganda". En este sentido, ha echado de menos que María José Echevarría hablase, entre otros asuntos, de la contratación pública 'verde' y ha avisado de la "oportunidad perdida para hacer una política de verdad" en este ámbito.

El popular Gonzalo Trenor se ha centrado en el modelo Segama, del que ha dicho que "es el mejor" antes de criticar otros que ha vinculado con la oposición.

En la réplica, la responsable de Calidade Ambiental ha coincidido en que Sogama "demostró ser el mejor y va a permitir cumplir con los objetivos que marcan la Unión Europea y el Estado español".

"Es un modelo que está convenciendo también al ministerio, que resulta que ahora se da cuenta de que en el Estado español estamos muy lejos todas las comunidades autonómas de cumplir los objetivos marcados, salvo Cataluña y País Vasco", ha apuntado.

En lo que se refiere a Galicia, ha valorado que está "de lejos cumpliendo el objetivo de vertido" y ha agregado que "la Xunta hizo sus deberes" para la gestión de biorresiduos.

Ya en el turno de cierre, ha reiterado que, si bien la comunidad gallega "aún está lejos", empieza a obtener "resultados positivos". "Vamos más lento de lo que nos gustaría? Sí. Pero el progreso es real", ha concluido.

CAMBIO CLIMÁTICO

Por otra parte, en la misma comisión, Bará (Bloque) ha acusado a la Xunta de "ocultar" el informe de las universidades gallegas sobre el impacto del cambio climático en la costa gallega.

La directora xeral de Cambio Climático, Paula Uría, ha defendido que las conclusiones "no se guardaron en un cajón" sino que "se integraron los resultados en las bases de datos" y "se refuerza la coordinación para integrar los criterios climáticos", lo cual "va a permitir evaluaciones detalladas" y un "avance significativo" en planificación y toma de decisiones en gestión del litoral.

En esta línea, ha resuelto que "hay un modelo de gestión del litoral que funciona" y ha afirmado que la Xunta "no está ocultando nada" en este campo.