El Gobierno autoriza a Zona Franca de Vigo las obras para implantar el futuro centro de negocios TIC

VIGO 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes al Consorcio de la Zona Franca de Vigo a desarrollar un contrato de obras de reforma y urbanización para implantar el futuro centro de negocios tecnológico VgoTIC Global HUB.

Según ha informado el Gobierno, la actuación contempla la reforma de los edificios 1, 2 y 3 del complejo --denominados A, B y C en el proyecto de ejecución-- dentro de un conjunto integrado por cuatro inmuebles propiedad del Consorcio. Así, el edificio 4 será objeto de una licitación independiente para acortar plazos vinculados a una subvención.

Por lo tanto, la ejecución de los tres restantes se recoge en esta licitación, junto con las obras de urbanización de todo el conjunto. Estos trabajos se ejecutarán conforme el proyecto realizado por la entidad Estudio Carme Pinós, S.L.P.

El futuro VgoTIC Global HUB albergará la sede de un centro de negocios y emprendimiento, un espacio de desarrollo de I+D y zonas de aparcamiento y usos complementarios de utilidad que cubra alguna carencia de determinados espacios o actividades en la zona, en la ciudad, en el área metropolitana o incluso en ámbitos nacionales e internacionales.

El presupuesto base de licitación asciende a 47.999.963,78 euros, IVA incluido y el plazo máximo de ejecución de las obras será de 48 meses.

En concreto, las partidas fijas correspondientes a la ejecución de los edificios 1, 2 y 3 y su urbanización tendrán un plazo de 24 meses, mientras que las partidas variables para la compartimentación y acondicionamiento de espacios para las futuras empresas inquilinas de los edificios 1 y 2, se establece un plazo máximo de 48 meses.