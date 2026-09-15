El Gobierno impulsa 3 proyectos de ciudades inteligentes en Galicia con RedCyTI, que movilizará 6,5 millones

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, ha publicado este martes la resolución de RedCyTI, programa de impulso al "fomento del desarrollo económico y productivo" de las ciudades y territorios inteligentes, por el que espera movilizar más de 6,5 millones de euros en la Galicia.

La aportación de Red.es, 3,9 millones, cubrirá el 60% del presupuesto de las iniciativas presentadas por el ayuntamiento de Ponteareas (1,5 millones), el Ayuntamiento de Santiago de Compostela (1,64 millones) y la Diputación de A Coruña (3,36 millones).

En su totalidad, según informa el Gobierno, se espera movilizar con esta convocatoria, al menos, 126 millones, con la aportación de las entidades locales y comunidades autónomas uniprovinciales.

Red.es destinará más de 94 millones --sumando fondos propios y Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)-- aportando, según la comunidad desde que se presente, entre el 40 y el 85% de cada iniciativa seleccionada, y cuyo presupuesto debe ser de entre 1,5 y 6 millones.

Las entidades que han podido solicitar estas ayudas han sido entidades locales (ayuntamientos, diputaciones, cabildos insulares, consejos insulares y comarcas) y comunidades autónomas uniprovinciales.

Los proyectos conllevarán actuaciones destinadas a crear o reforzar infraestructuras tecnológicas y las soluciones y servicios asociados, a disposición de sectores estratégicos de actividad económica, con el propósito de probar y desarrollar tecnologías de aplicación sectorial.

Asimismo, implican también la posibilidad de crear o mejorar espacios destinados al fomento de la innovación y el fortalecimiento del ecosistema sectorial, a fin de impulsar el desarrollo de la economía y el empleo, tanto a nivel local como regional y estatal.