Una herramienta de ciberseguridad buscará proteger las identidades del Sergas de accesos no autorizados

SANTIAGO DE COMPOSTELA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha publicado en el Portal de Contratos Públicos de Galicia la licitación, por un importe de 925.650 euros, de una solución de ciberseguridad para proteger identidades del Sergas.

Según ha trasladado la Consellería de Sanidade en un comunicado, la solución se basa en una herramienta de "protección de seguridad de identidades" que permita alertar de las amenazas de seguridad que "potencialmente afecten a la plataforma", así como de protegerla de manera "proactiva y automatizada" ante "posibles intentos de accesos no autorizados o sospechosos".

Asimismo, la herramienta deberá "analizar el comportamiento de usuarios y entidades" para establecer una "línea base de comportamiento normal", a través de técnicas de inteligencia artificial y de aprendizaje automático, y poder así "detectar anomalías y desviaciones" que "puedan indicar una actividad maliciosa" en las "cerca de 50.000 cuentas activas" del Sergas.

En esta línea, la Administración autonómica ha informado que la iniciativa "es susceptible de cofinanciación" por la Unión Europea en un 60% a través del Programa Feder, y ha señalado que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 9 de enero de 2026.