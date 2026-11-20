A CORUÑA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Servicios Avanzados (CSA) de la Ciudad de las TIC de A Coruña acoge el Centro Digital de Servicios de Vídeo, un proyecto tecnológico desarrollado para el sector del deporte base.

El mismo dispone de cámaras inteligentes en instalaciones y permite tener grabaciones para mejorar el rendimiento de los jugadores, las familias pueden ver los partidos de sus hijos y los árbitros analizar lo que ha ocurrido durante la emisión.

"Es una revolución", ha destacado el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, que ha recalcado que este servicio tiene "innumerables aplicaciones y beneficios", además de ofrecer innovación para prevenir la violencia en el deporte y generar nuevas oportunidades económicas.

Lo ha hecho durante la presentación de esta iniciativa en la que ha estado acompañado del consejero delegado de Cinfo y presidente del Clúster TIC de Galicia, Antonio del Corral.

"Hay que ir concienciando a los clubes y a las federaciones de lo que estos avances pueden suponer para la práctica deportiva", ha dicho Calvo.

Por su parte, Corral ha detallado que dicho centro "está ahora emitiendo 700 partidos cada fin de semana en más de 200 clubes". "Con todas esas emisiones no solo generamos valor para los clubes sino que los entrenadores pueden tener grabaciones para mejorar el rendimiento de los jugadores", ha explicado.