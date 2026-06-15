Investigadores de la UDC desarrollan una nueva estrategia para el transporte de genes a células

Grupo investigador del CICA de la UDC - UDC

A CORUÑA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Personal investigador del Centro Interdisciplinar de Química y Biología (CICA) de la Universidade da Coruña (UDC) ha desarrollado una nueva estrategia para el transporte de material genético al interior de células.

Es, informa el rectorado coruñés, mediante vesículas formadas por lipopéptidos catiónicos autoensamblables. "El trabajo representa un avance en el desarrollo de sistemas no virales para terapia génica, uno de los campos con mayor potencial para el tratamietno de enfermedades de base genética y para la medicina generativa".

"Uno de los principales obstáculos de terapia génica consiste en conseguir que el ADN o el ARN llegue al interior de las células de forma eficiente y segura", explica.

En este contexto, el equipo ha desarrollado dos tipos de lipopéptidos catiónicos autoensamblables, moléculas híbridas que combinan componentes lipídicos, grasas y peptídicos, proteínas.

"Gracias a su carga positiva, estos sistemas son capaces de atraer y encapsular el material genético mientras que su estructura permite organizarse, espontáneamente, en vesículas estables que facilitan su interacción con las células", añade el rectorado.