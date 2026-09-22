Lanzan una herramienta informática con IA para compra unificada de forraje y fertilizantes en granjas de leche

Archivo - Una mujer trabaja durante el ordeño en la ganadería Bértolos e Serranos, a 19 de febrero de 2023, en Macedo, Friol, Lugo, Galicia (España). La ganadería Bértolos e Serranos produce leche para venta y para elaboración de quesos bajo marca propia. - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación de productores de leche Ulega, impulsada por el sindicato Unións Agrarias (UU.AA.), lanza una herramienta informática que utiliza la inteligencia artificial (IA) para la compra unificada de forrajes, piensos, fertilizantes y fitosanitarios.

El responsable del sector lácteo de UU.AA., Óscar Pose, ha presentado esta iniciativa este martes en rueda de prensa, en la que ha explicado que este "sistema de acopio avanzado" pretende facilitar la detección del momento "óptimo" para las adquisiciones, sobre todo ante el "problema" por la disminución del forraje por la sequía, la caída en la producción de maíz y el incremento de costes de fertilizantes por la guerra de Irán.

El proyecto se puso en marcha en 2023, según ha explicado, y supuso el análisis de un centenar de explotaciones, la toma de datos y el estudio de necesidades y desperdicios.

Los resultados, según ha explicado Pose en la comparecencia, fueron aglutinados en una herramienta informática que incorpora el uso de la inteligencia artificial y que emplea datos del mercado para determinar el momento óptimo para la compra.

Ulega, que representa a unos 1.300 productores, quiere "abrir ya" la herramienta a todos sus asociados, de modo que se adhieran de forma voluntaria, con el objetivo de "tener cuanto antes un volumen de explotaciones" que permita que esta sea útil.

Además de dar con el mejor momento, el propósito es reducir costes al hacer adquisiciones más grandes y garantizar la calidad del producto, según ha destacado Pose. De momento, según indica, será de uso interno.