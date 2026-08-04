Nace ConfIA, una red con participación de la USC y la UDC para el uso de una IA confiable

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A CORUÑA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diez universidades de España, entre ellas la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y la de A Coruña (UDC), acaban de constituir ConfIA, una red interuniversitaria de centros de excelencia en Inteligencia artificial confiable y responsable.

Se trata, informan ambas universidades gallegas, de una iniciativa que reúne a algunos de los principales centros de investigación en inteligencia artificial del Estado.

"Con el objetivo de fortalecer la colaboración científica, coordinar iniciativas estratégicas y contribuir al desarrollo de una inteligencia artificial responsable, confiable y alineada con los valores europeos".

En un comunicado, la UDC precisa que tendrá un papel destacado en este año de su lanzamiento ya que su rector, Ricardo Cao, será el primero en presidir el comité de coordinación, órgano encargado de la dirección institucional de la alianza.