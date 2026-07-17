Nace TraffikGene, spin-off de la USC que llega al mercado para desarrollar nuevas terapias génicas - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) ha impulsado la creación de TraffikGene S.L., una spin-off que llega al mercado para desarrollar nuevas terapias génicas y que constituye para comercializar la tecnología que lleva años desarrollando en el Centro Singular de Investigación en Química Biológica y Materiales Moleculares (CIQUS).

Según ha destacado la Xunta en una nota de prensa, la compañía nace después de siete años de investigación en este centro gallego de investigación, que forma parte de la red de centros de excelencia de la Xunta (Red CIGUS), del grupo dirigido por el investigador del programa Oportunius Javier Montenegro, junto con Marisa Juanes, Irene Lostalé-Seijo y Alberto Fuentes, que crearon el nuevo método desde su origen.

TraffikGene es precisamente el nombre de la tecnología que lograron desarrollar, que permite a los fármacos basados en material genético atravesar de manera segura las barreras celulares hasta llegar al interior de la célula. Esta tecnología, más sencilla que otras alternativas que hay en el mercado, podrá aplicarse en nuevas terapias avanzadas.

La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, ha calificado TraffikGene como "un ejemplo de éxito que demuestra cómo la inversión pública se traduce en resultados reales, y cómo las ideas innovadoras iniciales pueden llegar al mercado".

Con todo, esta nueva spinoff firmó recientemente su primer acuerdo de colaboración con la compañía biotecnológica noruega Circio, hasta el momento, TraffikGene ha logrado captar más de 3,5 millones de euros entre los fondos de la Xunta y de varios programas europeos.