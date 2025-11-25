Navantia presenta en Ferrol la futura arquitectura digital de los buques militares europeos - NAVANTIA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Navantia presenta en Ferrol la futura arquitectura digital de los buques militares europeos, en la sexta y última asamblea general del proyecto 'Edinaf' (European Digital Naval Foundation).

Iniciativa estratégica financiada por el Fondo Europeo de Defensa (EDF), 'Edinaf' ha definido la arquitectura digital que integrarán los futuros buques militares europeos.

El encuentro se celebra en las instalaciones del Navantia COEX Digital Twin, ubicadas en Ferrol, el centro de excelencia encargado de diseñar los gemelos digitales de Navantia, que forma parte de la Red Navantia COEX encargada de materializar la estrategia de innovación de la compañía.

En un comunicado, la propia Navantia destaca que el evento reúne a representantes de la industria tecnológica, organismos multilaterales y empresas de defensa europeas, entre ellas Naval Group, Fincantieri, Damen, SAAB, Kongsberg, Thales, Leonardo, Indra y AERTEC.

También asisten delegados de la Comisión Europea y autoridades académicas, militares e institucionales, como el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso; el almirante del Arsenal de Ferrol, Vicente Rubio Bolívar; la directora xeral de Estratexia e Solo Industrial de la Xunta, Margarita Ardao; la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros Barros; y la vicerrectora del campus industrial de Ferrol (Universidade da Coruña), Ana Ares Pernas; así como quince representantes de las siete marinas europeas participantes en el proyecto.

La asamblea general cierra tres años de trabajo colaborativo en los que se ha definido una plataforma digital integrada, que impulsa la interoperabilidad entre armadas, la automatización y la compatibilidad con los estándares OTAN en el ámbito naval, reduciendo al mismo tiempo los costes y las dotaciones necesarias a bordo.

"Edinaf representa un salto tecnológico para la defensa naval europea", subraya la directora de Tecnología y Transformación Digital de Navantia, Ana Moya.

"Esta arquitectura digital permitirá integrar de manera progresiva nuevas capacidades avanzadas, garantizar la resiliencia operativa incluso en escenarios críticos y acelerar la colaboración entre aliados para reforzar la soberanía estratégica europea", concluye.

SIMULACIÓN EN TIEMPO REAL

El segundo día se realizará una demostración técnica que mostrará cómo un buque digital se conecta con su base naval mediante plataformas embarcadas y en tierra para llevar a cabo una misión real.

El ejercicio consistirá en planificar la operación y desplegar el vehículo no tripulado 'USV Poniente' para inspeccionar una embarcación sospechosa en la ría de Ferrol, combinando sensores, sistemas de combate y soluciones logísticas en tiempo real.

Al mismo tiempo, la plataforma se convertirá en blanco de un ciberataque que pondrá a prueba la resiliencia del operativo y su capacidad para sobreponerse a fallos críticos.

El objetivo es comprobar cómo responde la arquitectura digital para facilitar la toma de decisiones, anticipar riesgos y optimizar los recursos de manera evolutiva en escenarios asimétricos cambiantes.

SOCIOS

Liderado por Navantia, 'Edinaf' integra a 31 socios de ocho países: España, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Suecia y Noruega. Y cuenta con el asesoramiento de siete ministerios de defensa europeos.

El proyecto se asienta sobre los ejes de la interoperabilidad entre sistemas europeos para que puedan funcionar conjuntamente sin fricciones tecnológicas, la ciberseguridad ante amenazas cada vez más sofisticadas y la conexión de la plataforma con la nube de combate naval, clave para la defensa colaborativa.

Este encuentro definirá también los próximos pasos para consolidar esa arquitectura digital, de modo que las futuras fragatas, corbetas, submarinos y buques auxiliares europeos compartan un marco tecnológico común que permita reducir costes y tiempos de desarrollo, mejorar la competitividad del sector e impulsar la soberanía estratégica europea.

La asamblea concluirá el jueves con la presentación de la hoja de ruta para aplicar las conclusiones de este proyecto y establecer los hitos para 2026.