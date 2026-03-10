Nueve proyectos de investigación llevan sus resultados al mercado con el apoyo del progrma Ignicia de la Xunta

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha participado este martes en la presentación de los nueve proyectos seleccionados en la última convocatoria 'Ignicia Prueba de Concepto'.

"La Xunta busca facilitar la llegada al mercado de estas iniciativas, que están ahora iniciando su ejecución, en el plazo de dos años", ha destacado el titular de Ciencia, que estuvo acompañado por la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo.

En este sentido, el conselleiro ha reivindicado esta iniciativa como "uno de los principales instrumentos de la Xunta para facilitar la transferencia de conocimiento producido en el sistema de I+G+i gallego a la sociedad".

"Reforzar que los resultados de la investigación lleguen más y mejor a la ciudadanía es, precisamente, uno de los objetivos fundamentales del Plan galego de investigación e innovación 2025-2027 y que constituye uno de los pilares de la Galicia Calidade que estamos construyendo entre todos", ha destacado Román Rodríguez.

En un comunicado indican que desde la puesta en marcha de Ignicia en 2016, la Xunta ya ha apoyado 41 proyectos con una inversión de 17 millones de euros, de los que 16 ya han llegado al mercado. De ellos, 13 se constituyeron como spin-offs y dan empleo de alta cualificación a más de 150 personas y los otros tres firmaron acuerdos con la industria para la comercialización de sus resultados. Otros 21 están en ejecución, mientras que cuatro no alcanzaron los objetivos de venta.

A este respecto, Román Rodríguez ha destacado el impacto económico de Ignicia, dado que los proyectos apoyados lograron captar ya más de 29 millones de euros en inversiones públicas y privadas a nivel regional, nacional y europeo.

"Estos datos muestran que esta iniciativa, pionera y referente a nivel estatal, consigue el aprovechamiento económico de los resultados de la investigación, la creación de empleo de carácter cualificado y la movilización y atracción de inversiones públicos y privados hacia Galicia", ha indicado.

NUEVE PROYECTOS CON 4 MILLONES DE EUROS

La Xunta resolvió en diciembre la quinta edición de la convocatoria de Ignicia Prueba de Concepto, en la que se apoya la llegada al mercado de nueve proyectos, en los que están involucrados 47 investigadores, con 4 millones de euros.

En concreto, los beneficiarios de esta edición son tres proyectos de la Universidad de Santiago de Compostela, dos de la Universidad de Vigo, dos del centro tecnológico AIMEN, uno de la Universidade da Coruña y otro del centro tecnológico Gradiant.

Ocho de estos proyectos pretenden llegar al mercado con una spin-off, mientras que uno propone el licenciamento a la industria de su tecnología.

Las iniciativas, que acaban de arrancar con un plazo estimado de dos años, pertenecen a varios sectores: dos tienen como prioridad la sostenibilidad desde el sector energético y la biotecnología industrial; otros tres, la digitalización en la industria, el sector salud y están relacionados con la inteligencia artificial, la criptografía e impresión 3D. Los cuatro restantes tienen como prioridad el enfoque en las personas, desarrollando tecnologías en el ámbito de la medicina de prevención, regenerativa y de precisión.