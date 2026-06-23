Firma del pacto digital con 21 empresas, en la Cidade da Cultura - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El nuevo pacto digital, entre Xunta y empresas, implica casi al doble de agentes, entre compañías y clústeres: un total de 21 frente a las 12 de la alianza que ahora han actualizado sus responsables, con una firma en la Cidade da Cultura en la que han participado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, y los representantes de las firmas.

El objetivo, según han destacado tanto Rueda como Corgos, es promover la colaboración público-privada y avanzar hacia una Galicia "más moderna, competitiva y soberana tecnológicamente".

Dicha colaboración "hay que aterrizarla y hacerla entendible para todo el mundo", ha destacado el titular del Gobierno gallego, para quien "la mejor manera es dejar claro que hay un mismo objetivo y que se rema en la misma dirección".

Rueda, que se ha referido a la transformación 'verde' y a la digital, ha resaltado como "fundamental" seguir trabajando para contar con un tejido productivo más innovador y especializado así como para reducir la brecha digital.

OBJETIVOS Y AVANCES

En concreto, el nuevo pacto digital --el anterior databa de 2013-- implica a 21 compañías y clústeres del sector de las TIC. Sus objetivos principales son disminuir la mencionada brecha digital, acelerar la inclusión y capacitación digital de la ciudadanía, ampliar o abrir nuevas oportunidades de negocio del sector TIC de Galicia, fomentar un espacio digital "inclusivo, abierto, seguro y protegido" e impulsar la adopción de tecnologías innovadoras que favorezcan el crecimiento del ecosistema digital gallego.

En su intervención, Rueda ha reivindicado avances en materia de digitalización en los últimos años y ha resaltado que Galicia fue la primera en universalizar el uso de la receta electrónica, que el 100% de las salas de vistas judiciales y de las aulas educativas ya están digitalizadas y que casi el 90% de las personas que emplean internet en Galicia hacen sus trámites con la administración a través de la sede electrónica.