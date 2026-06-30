El plan director de la industria TIC movilizará 62 millones en tres años para impulsar empresas "más potentes"

Presentación del plan director TIC - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El plan director de la industria TIC 2026-2028 movilizará 61,8 millones en tres años con el objetivo de "fortalecer" al sector y favorecer la presencia de empresas "con mayores dimensiones y más potentes", según ha destacado la conselleira del ramo, María Jesús Lorenzana.

Lorenzana ha participado este martes en un acto con el cluster, un día después de la aprobación en el Consello de la Xunta de la hoja de ruta de apoyo al sector.

En su intervención, ha reivindicado que las empresas TIC son "muy importantes y protagonistas en la agenda del Gobierno" en los últimos días, tras la aprobación también del pacto digital entre Xunta y firmas.

Se trata, ha dicho, de establecer "una estrategia de la mano del sector", a modo de guía de "acompañamiento", también para que el producto TIC gallego "haga crecer a otras pymes".

EL PLAN

El plan movilizará 61,8 millones de euros en apoyos al sector, que se concretan en 77 medidas que tienen como objetivo impulsar la creación de nuevas soluciones y productos al tiempo que se genera empleo de calidad y de alto valor añadido.

Estructurado en dos objetivos estratégicos, seis ejes de actuación y ocho ámbitos de prioridades, incluye una batería de 77 medidas dirigidas a consolidar Galicia como referente europeo en la digitalización y en la adopción de tecnologías disruptivas, con un "ecosistema TIC fuerte y colaborativo que fomente el desarrollo económico, la creación de empleo y la transición hacia una economía verde y digital".