Román Rodríguez destaca "el nivel y solvencia" de los mejores proyectos de investigación del StemBach

Entrega de premios. - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, ha puesto en valor este miércoles "el nivel y la solvencia de los conocimientos del alumnado gallego" en los mejores proyectos de investigación del StemBach, el Bachillerato de excelencia en ciencias y tecnología, impulsado por la Xunta.

El titular de Educación, acompañado por la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, ha participado en el acto de entrega de premios de este curso, en una jornada en la que los distintos equipos defendieron sus iniciativas ante el jurado y en la que el reputado científico gallego Ángel Carracedo ofreció una charla magistral.

En total, se han expuesto diez proyectos de seis centros seleccionados entre el total de 60 presentados este curso con la participación de 913 estudiantes, el 54,3% mujeres.

En concreto, se otorgaron reconocimientos a los institutos María Casares de Oleiros, por un análisis comparativo de los discursos mediáticos frente a la invasión rusa de Ucraniana; y de Brión, por dos proyectos, un sobre el uso de electrolizadores para la producción de hidrógeno verde y otro sobre la seguridad de envases biodegradables.

También al Plurilingüe Lar de Mos, por una propuesta sobre la búsqueda de nuevos antibióticos, y Eduardo Blanco Amor de Ourense, por un estudio de simulación computacional de cómo el cáncer escapa al sistema inmune innato.

El objetivo de estos galardones es valorar el trabajo que desarrollan los estudiantes que cursan esta modalidad de Bachillerato orientada a impulsar la formación STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) y las habilidades científico-tecnológicas, en especial en el tratamiento de datos y en la incorporación de la inteligencia artificial a la sociedad, así como fomentar las vocaciones en este campo entre los más jóvenes.