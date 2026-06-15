La Xunta incorporará soluciones innovadoras basadas en IA para mejorar servicios públicos

SANTIAGO DE COMPOSTELA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Xunta incorporará soluciones innovadoras basadas en Inteligencia Artificial, Datos y 5G para mejorar, según informa, mejorar los servicios públicos y la relación con la ciudadanía.

En concreto, pone en marcha la Estrategia GobTec, que identificará necesidades del sector público autonómico y promoverá el desarrollo de soluciones tecnológicas en colaboración con el ecosistema TIC gallego.

La Xunta cuenta ya con proyectos en marcha por más de cuatro millones de euros para desarrollar una plataforma de datos en el ámbito educativo, un modelo de IA en gallego y asistentes virtuales para la gestión de los servicios digitales.

El objetivo de esta hoja de ruta, aprobada este lunes en el Consello de Goberno, es incorporar al funcionamiento de la Administración soluciones innovadoras basadas en inteligencia artifical, inteligencia del dato, ciberseguridad y 5G para mejorar la toma de decisiones, optimizar procesos y ofrecer servicios públicos de calidad.