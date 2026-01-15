Xunta y UVigo firman un convenio para crear un laboratorio especializado en computación cuántica óptica

Rodríguez y Reigosa durante la firma del acuerdo. - XUNTA

VIGO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, y el rector de la Universidade de Vigo, (UVigo), Manuel Reigosa, han firmado este jueves un acuerdo entre el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) y el Centro de Investigación en Tecnoloxías de Telecomunicación (AtlanTTic) para crear un laboratorio compartido especializado en computación cuántica óptica, que contará con una inversión de 2,4 millones de euros.

En un comunicado, la Xunta ha puesto en valor este "acontecimiento relevante" que hace posible que la I+D+i gallega se dote de esta infraestructura gracias al trabajo de los dos centros de "referencia" en sus respectivos campos.

Este laboratorio se instalará en el Vigo Quantum Communication Center y tendrá el nombre de Quantum Optical Computing Lab. En él se trabajará en el desarrollo de un procesador cuántico.

El Gobierno gallego ha destacado que esto posibilitará que Galicia entre en la carrera del diseño de este tipo de equipamientos, por lo que el convenio posibilitará la dotación de personal investigador, equipamiento e infraestructuras técnicas necesarias, con un modelo de gobernanza compartido entre instituciones.

Así, el AtlanTTic contribuirá con su experiencia en diversos campos y el Cesga aportará sus capacidades en infraestructuras computacionales avanzadas y soporte tecnológico especializado.