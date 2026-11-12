La Zona Franca de Vigo adjudica las obras del vgoTIC Global HUB de López Mora por 38,1 millones

David Regades en la reunión de este jueves. - ZONA FRANCA

VIGO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El comité ejecutivo de la Zona Franca de Vigo ha adjudicado este jueves por 38,1 millones de euros las obras de urbanización de los edificios 1, 2 y 3 del complejo vgoTIC Global HUB, ubicado en la calle López Mora, a la UTE Dragados-Construcciones Ramírez.

Según ha informado el Consorcio en un comunicado, de esta manera se da un paso más para su consolidación como Polo TIC de referencia en el noroeste peninsular. La reforma del conjunto de los edificios, basada en el proyecto de la arquitecta Carmen Pinós, permitirá la implantación del Centro de Excelencia Aeroespacial y de Defensa de Indra, que ocupará el edificio número 2, con una previsión de empleo altamente cualificado de 200 puestos de trabajo.

Además, el nuevo Centro de Negocios y Tecnología estará en los edificios 1 y 3, destinados a innovación y albergarán servicios para iniciativas tecnológicas, laboratorios orientados a la computación y a la tecnología cuántica, contando con auditorio, restauración y biblioteca.

Las obras que se acaban de adjudicar incluyen la urbanización de las tres edificaciones y los trabajos de acabados y acondicionamiento de espacios de los edificios 1 y 2.