SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 112 Galicia ha gestionado un total de 568 incidencias relacionadas con los episodios de meteorología adversa registrados entre las 0.00 horas del lunes y las 18.00 horas de este martes. Del total, 220 corresponden a esta última jornada.

Tal y como ha trasladado el 112, durante este mismo período la sala de operaciones atendió un total de 3.525 llamadas por diferentes emergencias.

Concretamente, la mayoría de las intervenciones estuvieron motivadas por incidencias en las vías de circulación por la lluvia y el viento. La tipología más destacada fue la caída de árboles y ramas en las carreteras, que acumuló 203 casos (88 de ellos este martes).

También se registraron 59 actuaciones de los servicios de emergencias para prevenir riesgos mayores (22 hoy, como la retirada de escombros y el apuntalamiento de muros), 38 incidencias por caída de cables de luz y teléfono (13 hoy), 18 por desprendimientos de tierra y piedras (siete este martes) y 17 por carteles o señales de tráfico dañados (cinco este martes).

Finalmente, se gestionaron 12 intervenciones por riesgo de derrumbe (siete este martes, como partes de tejados y muros), además de varios incidentes relacionados con material eléctrico y anegamientos puntuales, sin que hubiera que lamentar daños personales.

En cuanto a la distribución territorial, A Coruña ha sido la provincia más afectada, con 224 incidencias (75 de ellas este martes), seguida de cerca por Pontevedra, con 179 avisos (76 en esta jornada); Lugo, con 108 (43 este día), y Ourense, con 54 (25 este martes). Entre los municipios más afectados por el temporal destacan Santiago, con 28 incidencias; Vigo, con 23; A Estrada, con 18, y Ponteareas, con 15. Además, otros puntos como Ourense, Vilagarcía de Arousa y Viveiro alcanzaron una docena de avisos.

En este contexto, la Xunta mantiene activo el Plan Especial ante o Risco de Inundacións (Inungal) en fase de preemergencia, para garantizar el seguimiento y control continuo de los cursos fluviales, aunque ninguna estación supera los niveles de seguimiento.

TRANSPORTE RÍA

Las malas condiciones meteorológicas han obligado a suspender el transporte de ría entre Vigo y O Morrazo desde media tarde de este martes. Así, la línea Vigo-Moaña ha hecho su último viaje a las 18.30 horas (salida desde la ciudad olívica); mientras que la línea entre Vigo y Cangas ha tenido la última salida desde Cangas a las 17.30 horas y desde Vigo a las 18.00 horas.