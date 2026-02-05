El 112 Galicia registra 79 incidencias por el temporal, la mayoría en la provincia de Pontevedra

La localidad de O Santo, en Lourizán (Pontevedra) durante la borrasca que afecta a Galicia, a 27 de enero de 2026, en Cecebre, A Coruña, Galicia (España). - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El CIAE 112 Galicia ha registrado en las últimas horas 79 incidencias relacionadas con la meteorología adversa, en su mayoría relacionadas con las vías de circulación y la pronvicia más afectada fue la de Pontevedra.

De esta forma, los servicios de emergencias tuvieron que intervenir por tierra y piedras en las carreteras (11), por socavones (7), bolsas de agua (5) e inundaciones (5).

Según la información del 112 Galicia, durante esta jornada también se registraron 11 accidentes de tráfico con heridos y cinco se saldaron sin daños personales.

Por provincias, la más afectada fue Pontevedra con 25 incidentes, seguida de Ourense (23), A Coruña (18) y Lugo (13). Asimismo, los ayuntamientos más castigados son Ourense (6), Vigo (5) y Arzúa, Cambados, Cambre, Carnota, Castro Caldelas, A Coruña y Mos (2 cada uno).

AFECTACIÓN EN CARRETERAS DE LUGO

El temporal también deja carreteras cortadas en la provincia de Lugo, como es el caso de la LU-P-4103, a su paso por el ayuntamiento de Pantón, debido al derrumbe de tierra provocado por las intensas lluvias.

La Diputación de Lugo desplazó a la zona al personas técnico y maquinaria para evaluar la situación e iniciar los trabajos necesarios para la retirada del material desprendido y estabilizar la ladera afectada.

Asimismo, permanecen cortadas por inundaciones la LU-P-3204, en el ayuntamiento de Monforte de Lemos; la LU-P-4703, en A Pobra do Brollón; y la LU-P-0901, en Bóveda.

También está intransitable el tramo viejo de la LU-P-3501, en Navia de Suarna, y la LU-P-6502, en el ayuntamiento de Muras, debido a los daños ocasionados por el agua en dos puentes.

Por su parte la Dirección General de Tráfico (DGT) pide extremar las precauciones en la A-8 por circulación irregular debido al viento desde el kilómetro 536 en Veiga de San Tomé (Lugo) al 552 en O Someiro (Lugo), en ambos sentidos de la circulación.