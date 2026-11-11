La educación pública gallega secunda la huelga en un 15%, según la Xunta, pero sindicatos elevan la participación

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consellería de Educación estima que el seguimiento de la huelga general en la comunidad educativa se sitúa en un 15,3% entre el profesorado de los centros públicos, sin embargo, los sindicatos difieren en este dato y elevan la participación a un 33,22% --en el caso de CC.OO-- y en un 60% en Secundaria y un 50% en Primaria según la CIG.

Frente a los datos aportados por la Xunta, CC.OO ha destacado un 33,22% de seguimiento en la enseñanza pública, mientras que en la privada (CPR) baja al 15,93%. Por otro lado, ha detallado que la incidencia máxima se registra en los Institutos de Educación Secundaria (IES), con un 39,91%, seguidos de las Escuelas de Educación Infantil (EEI), con un 33,94%, y los Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP), con un 33,70%.

Por demarcaciones provinciales, los datos de CC.OO ubican el mayor impacto en Pontevedra, con un 40,11%, seguida por A Coruña (31,84%), Lugo (20%) y Ourense (17,55%).

SEGUIMIENTO EN LAS UNIVERSIDADES

Por otro lado, según los datos provisionales recopilados por la Gerencia de la Universidade de Vigo (UVigo), el seguimiento de la huelga en el turno de mañana se ha situado en un 30% del personal en el campus de Vigo y del 35% en el de Pontevedra, además, ha recordado que en Ourense es festivo por lo que no tienen datos.

En el caso de la Universidade de Santiago de Compostela, fuentes consultadas por Europa Press se han referido a un "seguimiento alto" tanto entre el Persoal Docente e Investigador (PDI) como entre el Persoal Técnico, de Xestión e de Administración e Servizos (PTXAS).

Finalmente, la plataforma Erguer. Estudantes da Galiza ha descrito el seguimiento entre los estudiantes universitarios gallegos como "casi total", cifrando la asistencia al paro por "encima del 70%".