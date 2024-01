Pachi Vázquez aspira a ser "clave" en el futuro gobierno como lo fue Teruel Existe: "Vamos a soñar"

"Los ourensanos que quieran darle la llave a Jácome, mejor me la den a mí", afirma tras reconocer que habló con Democracia Ourensana

OURENSE, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista por la formación Espazo Común Galeguista, Pachi Vázquez, ha presentado su candidatura por Ourense con la que concurrirá a las próximas elecciones autonómicas del 18 de febrero, una candidatura cuyo proyecto principal es conseguir "dinero para la provincia" de Ourense para sacarla del "olvido político". Aspira a ser clave en el futuro gobierno y lo compara con el logro de Teruel Existe y afirma: "Vamos a soñar".

El que fuera secretario general del Partido Socialista de Galicia vuelve a ser candidato a la Xunta de Galicia como cabeza de cartel de la coalición Espazo Común Galeguista, una coalición que acoge a diferentes partidos: Unidad local, Galicia Sempre y Compromiso por Galicia.

Con esta coalición, cuyo número dos por Ourense, Xosé Mosquera, ha defendido que "no es una novedad" "ni un invento", si no "algo que se llevaba hablando desde el 2019" pretenden que "las decisiones no se tomen en Ferraz o en La Moncloa".

"Esta coalición nace con la intención de ser el cuarto pilar", ha sostenido Pachi Vázquez en la presentación de la candidatura en un acto en Ourense, donde ha estado acompañado por otros miembros de la candidatura.

"AGENDA Y VOZ PROPIA"

Con ese objetivo ha dicho que persiguen tener "una agenda propia y una voz propia" y ha asegurado que la coalición se ha formado con "un trabajo lento y difícil", con personas "progresistas, europeístas y constitucionalistas", "sin presupuesto económico, pero ilusión más que ninguna".

"Sabemos que no será un sprint, será una carrera de fondo", ha dicho el candidato que espera conseguir un diputado para ser clave en el Gobierno gallego, poniendo como ejemplo la provincia de Teruel que, con Teruel Existe, y "tan solo 30.000 habitantes fue clave y decidió el gobierno".

"Vamos a soñar con que somos clave, con que somos el diputado 38,entonces vendría todo el mundo por izquierda y por derecha 'Pachi cómo te quiero, siempre fuimos amigos'. Pero esto va de pasta, la política va de pasta", ha sostenido Vázquez esgrimiendo que "no hace falta buenas palabras ni buenos rollos para Ourense, a Ourense le hacen falta millones de euros estructurales".

En este sentido, ha explicado que su candidatura presentará un plan de choque demográfico para la provincia con cinco grandes medidas: parque industrial al estilo de localidades portuguesas como Melgaço o Valença, con bonificación fiscal al 50% durante 10 años para las empresas que allí se quieran asentar, también bonificación fiscal al 50% a autónomos "que igual así piensan abrir sus negocios en Ourense en vez de en otras zonas", conciliación laboral para los progenitores de menores hasta los diez años, y plan de ayuda a la vivienda.

IR AL GERMEN

"Estoy cansado de historias, ¿cómo vamos a convertir Ourense en la capital termal cuando ni balneario tiene la ciudad?", ha cuestionado el cabeza de Espazo Común Galeguista indicando que "hay que ir al germen de las cosas" y recordando que él lleva a sus espaldas "muchos años en política", conociendo el sistema.

"Hay que recordar que en esta campaña va a haber dos tipos: la de los visitantes, que vienen, hablan y se marchan, y la de los que vivimos aquí. No somos todos iguales", ha sentenciado antes de insistir en que la situación de Ourense "no se arregla con palmadas en la espalda", si no "pasando por caja", "con dinero para Ourense".

CONVERSACIONES CON JÁCOME

El candidato a la Xunta ha reconocido que hubo contacto con Democracia Ourensana, el partido de Gonzalo Pérez Jácome, por el cual se presenta a Armando Ojea. Sin embargo, entre risas ha aconsejado que "los ourensanos que quieran darle la llave a Jácome, mejor me la den a mí".

"Creo que yo represento una historia de trabajo e ilusión y creo que si las intenciones de Jácome fuesen tener la llave para trabajar por la provincia diría 'venga', pero me da la sensación de que su intención es más que no lo trinquen en el ayuntamiento", ha dicho Vázquez para a renglón seguido añadir, "para tener cogido al PP y que no lo lastimen en el ayuntamiento". "Vamos por un camino diametralmente opuesto", ha concluido.

RECLAMACIÓN ELECTORAL

Por otra parte, la formación recurrió a la Junta Electoral su no inclusión en el debate electoral que se celebrará en la TVG porque "no se está actuando con justicia".

"Es indiscutible que PSOE, PP y el BNG tienen representación parlamentaria, pero se presentan otras tres coaliciones sin representación: Sumar, Podemos y Espazo Común Galeguista. Curiosamente van ellos dos, pero no nosotros, cuando Podemos no tiene ningún concejal en toda Galicia (tiene al menos uno) y nosotros estamos implantados en muchos ayuntamientos", ha recriminado Pachi Vázquez.

De este modo ha asegurado que "lo entendería" si se incluyesen todas las coaliciones, pero así "iremos hasta el final porque se nos hurta la posibilidad de explicarnos en un medio público" que "sí habla todos los días de los otros candidatos". "Consideramos que es un criterio arbitrario", ha incidido.

Así las cosas, ha concluido que su coalición "es un barco de remo ante dos transatlánticos", pero que "intenta remar entre las cinco formaciones para llegar de la mejor forma posible".