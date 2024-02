Pontón saluda a Beiras, Noriega y Santos y proclama en Vigo la "unidad": "Un pueblo, unido, jamás será vencido"

VIGO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha recogido este jueves, a un día del cierre de la carrera hacia las urnas, la misión de poner "punto y final" al gobierno del PP, como le han reclamado los candidatos, quien ha llamado a los ciudadanos a acudir a las urnas porque está "en sus manos" y es necesario "empujar juntos". La aspirante nacionalista ha recogido el guante, que ha dicho que está "muy cerca" y ha proclamado en Vigo la "unidad" en torno al Bloque, que ha querido "simbolizar" en Carmen Santos (ex Podemos), el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras y el portavoz actual de Anova, Martiño Noriega.

"¡El pueblo, unido, jamás será vencido!", ha proclamado Pontón, en un mitin en el que los asistentes corearon "Palestina, vencerá". "Esta es la clave de la campaña, unir a las personas, da igual lo que votasen en otras personas", ha enfatizado Pontón, quien ha invitado a soñar con un lunes 19 de febrero con una "presidenta del BNG". "Yo fui parte de esa historia", ha apelado a todos para no arrepentirse al día siguiente de no haber ido a votar, porque todos son "necesarios".

"Hoy aquí, en este acto, estamos hombres y mujeres diferentes, que incluso hubo momentos en que no iban en paralelo. Hoy estamos aquí unidos y unidas porque sabemos que un pueblo unido, jamás será vencido. Y quiero simbolizar esa unión en tres personas que nos acompañan en este acto", ha manifestado Pontón, antes de citar a Santos, Beiras y Noriega.

Este penúltimo mitin, en el hall del Auditorio Mar de Vigo que se quedó pequeño para acoger a todos los asistentes --distribuidos por escaleras y por las barandillas hasta el segundo piso--, también ha sido un punto de reencuentro de veteranas caras del nacionalismo, como la que fuera diputada en el Congreso Olaia Fernández Vila, y los ya citados Beiras (que también estuvo en A Coruña), junto al también cofundador de Anova y actual portavoz nacional, Martiño Noriega, sentados en primera fila, junto a la que fuera coordinadora de Podemos Galicia, Carmen Santos.

Un acto con protagonismo de los candidatos, con ambiente festivo aunque apenas una decena de banderas nacionalistas, no faltó tampoco la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ni la que fuera secretaria xeral de Igualdade, Carme Adán, que este mismo jueves participó en el acto con mujeres que ha liderado Pontón en Santiago de Compostela y en el que reivindicaron las políticas de igualdad que se impulsaron en el bipartito.

"DAR EL EMPUJÓN DEFINITIVO"

"Esto hierve, hierve tanto que en el PP están noqueados, tuvieron que traer a última hora refuerzos de Madrid. Hoy a nada más y nada menos, está de estrella la que quiere boicotear el AVE a Oporto", ha avisado el cabeza de lista, Luís Bará, en alusión a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que apenas se encuentra a cuatro minutos en coche de distancia en otro acto electoral con el candidato del PP, Alfonso Rueda.

Bará ha subrayado que "se está adelantando la primavera, pero no es por el cambio climático, es por el cambio político". El que también ha sido diputado en esta legislatura también ha ironizado que el ex presidente Alberto Núñez Feijóo "ahora también habla catalán en la intimidad, no era solo Aznar" y sobre él ha dicho: "Se marchó y dejó 'la rueda de repuesto'. "Ayer enterramos la sardina y el domingo vamos a enterrar la gaviota", ha proclamado.

"Vigo, ¡vamos a dar el empujón definitivo para desalojar al PP de la Xunta de Galicia!", ha proclamado, por su parte, el portavoz municipal del BNG en la ciudad olívica, Xabier P. Igrexas, en un acto que ha calificado de "histórico" y de "preludio" del cambio de gobierno el próximo domingo 18 de febrero. En él, también exigió "una solución ya" para el conflicto de Vitrasa.

"Rompiendo un techo de cristal, convirtiendo a Ana Pontón en la "primera mujer feminista" de la Xunta y "poniendo punto final" al gobierno del PP, ha dicho la candidata Carmela González, en un acto en el que han estado los alcaldes y alcaldesas del BNG, como el de Pontevedra, Moaña o Soutomaior, entre otros.

"Es indecente que haya tantas casas sin gente y tanta gente sin casa", ha advertido, por su parte, la candidata Alexandra Fernández, quien ha contrastado las "esperas" que el PP convirtieron en "normales" en los últimos años, singularmente en sanidad, con la "espera" por la llegada de Ana Pontón: "Se acabó ese tiempo de espera y empezó el tiempo de la esperanza, porque hubo una mujer que alimentó nuestros sueños y que nos hizo sentirnos orgullosos de nosotros. Vamos a hacer historia".