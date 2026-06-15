El 19 de marzo y el 17 de mayo, festivos en Galicia en 2027

Reunión semanal del Consello de la Xunta. - DAVID CABEZÓN @ XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El 19 de marzo, día de la festividad de San José, y el 17 de mayo, día en el que se celebran las Letras Galegas, serán festivos en Galicia en 2027.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras la reunión semanal de su Gobierno, que ha aprobado el calendario laboral para el próximo ejercicio.

El máximo mandatario autonómico ha explicado que al caer festivo el 25 de julio, motivo por el que 2027 será Año Santo, el Gobierno gallego opta como fecha por el 19 de marzo para que sea festivo.

Además, será domingo el 15 de agosto, por lo que se marcará como festivo el 17 de mayo.

La normativa estatal establece 14 festivos de ámbito nacional, dos de ellos elegidos por los ayuntamientos y dos por las comunidades. Nueve son de carácter obligatorio y salvo que coincida en domingo, no pueden ser sustituidos: 1 de enero, Viernes Santo, 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre; así como el 6, 8 y 25 de diciembre.

También serán festivos en Galicia el 6 de enero y el Jueves Santo.