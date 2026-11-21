Acto en Ferrol de Frente Amplio - FRENTE AMPLIO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha apelado al voto femenino, que fue "decisivo" en las últimas elecciones del 23 de julio de 2023. "Las mujeres vamos a ser las que dejen fuera a la derecha y a la extrema derecha", ha afirmado Verónica Barbero.

Tal y como ha trasladado la formación en nota de prensa, Barbero, en un acto celebrado en Ferrol, ha llamado a todas esas mujeres que votaron a Sumar en 2023 a que voten a Frente Amplio en Galicia, para "seguir empujando por sus derechos y dejar fuera a Feijóo y a Abascal de la Moncloa".

En su intervención, la candidata de Frente Amplio por Madrid ha alertado sobre el "negacionismo machista", reivindicando la memoria democrática desde Ferrol y recordando la crueldad del Patronato de Protección a la Mujer. "Las mujeres de este país tenemos un poder de voto que vale doble", ha asegurado.

En este sentido, Barbero ha denunciado las intenciones del líder del Partido Popular, Núñez Feijóo, de suprimir el Ministerio de Igualdad, advirtiendo de que, para el popular, "los derechos de las mujeres son una simple moneda de cambio".

Por este motivo, ha apelado directamente al voto femenino, que ya fue "decisivo" en las últimas elecciones generales de 2023. "Igual que hicimos el 23 de julio de 2023, las mujeres vamos a ser las que dejen fuera a la derecha y a la extrema derecha", ha remarcado.

Verónica Barbero ha vinculado la crisis de la vivienda con el feminismo, subrayando que garantizar un hogar "es una cuestión de derechos, pero también de libertad y de protección". En esta línea, ha exigido responsabilidades al Gobierno central por la falta de avances, llegando a pedir la dimisión de la ministra, Isabel Rodríguez, y defendiendo "plantarse en el Consejo de Ministros y no salir hasta que se apruebe la prórroga de los alquileres".

"VIVIENDA PÚBLICA Y MEDIDAS URGENTES"

Por su parte, el portavoz del Frente Amplio y candidato al Senado por Pontevedra, Paulo Carlos López, ha acusado al PP de votar "en contra de la clase trabajadora" y ha advertido de que no basta con construir viviendas, sino que hacen falta "vivienda pública y medidas urgentes".

Entre las propuestas de la formación en la materia ha destacado la prórroga obligatoria de los alquileres; su indexación al SMI; la expropiación a los fondos buitre; el control de los pisos turísticos y el establecimiento de un límite a los precios de las residencias universitarias privadas para evitar costes de 1.200 euros al mes.

Finalmente, los representantes de Frente Amplio han reivindicado el "compromiso" con Ferrolterra, dejando claro que estas elecciones deben servir para "repartir mejor la riqueza" y conseguir que el futuro industrial de Navantia se traduzca en "bienestar" para los ciudadanos.

A mayores, han propuesto la creación de una farmacéutica pública frente al colapso sanitario; la descentralización administrativa y la creación en Ferrol del Museo de Derechos Nacionales y Sociales.