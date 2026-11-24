1136993.1.260.149.20261124145505 Archivo - El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha asegurado que el presidente del Gobierno y candidato socialista a la Presidencia, Pedro Sánchez, aseguró que el expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, "volvería detenido" y ha criticado su falta de "credibilidad".

Preguntado al respecto en rueda de prensa, Pazos ha sostenido que Sánchez aseguró que volvería "detenido" para "ser puesto a disposición de las autoridades judiciales y que el tiempo demostró que "esa promesa del señor Sánchez es casi tan creíble como la del permiso por fallecimiento" y "todas las cosas que está anunciando estos días".

"Porque estamos en días de anuncios, pero ya sabemos que en el caso del PSOE y de Sánchez, los días de anuncios, no suelen ser seguidos de días de cumplimientos", ha afirmado para pedir "un poco menos de demagogia" y centrarse en cuestiones que "mejoren de verdad la vida real de las personas".

Según ha dicho, eso es a lo que están los populares y en eso van a centrar los próximos días. "Ojalá que tengamos ocasión, nosotros sí, de poner en la Moncloa a un presidente que sea capaz de cumplir las promesas", ha sostenido en referencia al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien, conforme ha señalado, estos días está siendo objeto de ataques "absolutamente sorprendentes". "Me lleva a pensar que hay gente que se está poniendo muy nerviosa en este fin de campaña".

LA OPOSICIÓN VE POSITIVA LA AMNISTÍA

Tanto socialistas como nacionalistas han coincidido al valorar de forma positiva la amnistía al presidente de la Generalitat. En concreto, el viceportavoz parlamentario del BNG Luis Bará ha sostenido que se trata de una "medida de justicia" ante una decisión judicial que fue "absolutamente desproporcionada" y de carácter "muy represivo" e incluso "vengativo". "Se debe asumir con normalidad dentro de un país que garantiza unas mínimas normas democráticas".

Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, ha recordado que "hace días" que Puigdemont puede regresar a España gracias a una ley aprobada en el Congreso a iniciativa del PSOE con el aval judicial tras los recursos de un PP que "fue quien provocó la situación en Cataluña". "En todo caso, es muy libre de volver a España y a Cataluña cuando él decida, porque ahora sí puede hacerlo", ha dicho.

Además, tanto Bará como Lara Méndez han puesto en valor la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar de primer grado en la medida en la que incrementa los derechos de los trabajadores.