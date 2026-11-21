El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, junto a la número tres al Congreso por Ourense, Rosa Quintana, y la conselleira do Mar, Marta Villaverde - ÍÑIGO ROLÁN

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha reivindicado la necesidad de realizar un cambio de Gobierno, encabezado por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para recuperar el peso del sector pesquero y garantizar su futuro en Galicia.

En un acto sectorial de Pesca, celebrado en la capital gallega este sábado, Rueda ha recordado que Galicia concentra el 50% de la industria pesquera española, lo que la convierte en una "potencia" dentro de toda la cadena mar-industria nacional. "Somos una potencia, tenemos problemas y hay que solucionarlos", ha señalado, insistiendo en que algunas de las medidas necesarias pueden adoptarse desde Galicia, mientras que otras requieren coordinación con el Gobierno central y las instituciones europeas.

Ante un público compuesto por alrededor de 200 representantes del sector pesquero, el presidente del PP gallego ha defendido que el próximo Gobierno de España debe contar con personas que conozcan de primera mano la realidad gallega y cumplan con propuestas concretas.

En este sentido, se ha referido a Rosa Quintana, número tres al Congreso por la provincia de Ourense, destacando su trayectoria como conselleira do Mar en la Xunta y subrayado que espera que sea la encargada de ejecutar el programa de pesca en el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Alfonso Rueda ha destacado algunos de los aspectos prioritarios que deben abordarse para impulsar al sector y el consumo de sus productos, como es la necesidad de poner en marcha campañas de promoción que contribuyan a recuperar su presencia en los hábitos alimentarios y reducir el IVA. "Espero Rosa que eso se haga inmediatamente entre las primeras medidas de gobierno", ha encargado.

Otro de los problemas señalados ha sido el incremento del absentismo laboral, que, según ha advertido Rueda, está afectando a la productividad y al funcionamiento de las empresas. "Que plantillas grandes, que necesitan que funcione toda la cadena tengan el 10% de la gente en situación de baja laboral, ese es un problema que hay que atajar", ha asegurado.

Durante su intervención, el popular también ha reclamado frenar el nuevo reglamento que, ha señalado, "se lleva por delante leyes que a Galicia le ha costado muchísimo ganar", y ha subrayado la importancia de elaborar una nueva Ley estatal del litoral que garantice la protección de la costa y la compatibilice con la actividad económica.

"Tenemos a la persona indicada, un gallego, que se lleva a magníficas consejeras, que sabe lo que hay, y que sabe también que le vamos a exigir desde el primer momento y que no habría ninguna excusa para no cumplir", ha concluido.

"CONOCER DE CERCA A LA GENTE"

El PP ha reivindicado la experiencia de Galicia en la gestión de las políticas pesqueras y ha destacado la importancia de contar con una Consellería do Mar que integre toda la cadena de valor, desde la extracción hasta la transformación y comercialización.

"Una cosa es hablar de pesca, pero otra muy distinta es conocer de cerca a las personas que viven de esta actividad", ha explicado Rosa Quintana, destacando su trayectoria de más de 25 años aprendiendo directamente de la gente del sector.

Para garantizar la competitividad de la actividad, Quintana ha expuesto propuestas concretas como la creación de un fondo europeo específico y un Plan de Renovación de la Flota para sustituir aquellas embarcaciones envejecidas.

Asimismo, Rosa Quintana ha apostado por implantar cláusulas espejo para las importaciones, incentivar el relevo generacional con embarques remunerados y aplicar exenciones en el IRPF de hasta 60.000 euros a tripulantes en aguas extranjeras.

"SI HAY UN PARTIDO DE LA PESCA ES EL PP"

Por su parte, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, ha hecho referencia a esos momentos de temporal en el mar, en los que las embarcaciones cambian de rumbo, dirigiéndose hacia zonas rocosas. "Eso es lo que llevamos viendo en los últimos años en el Gobierno de España. Nos llevan a las piedras y estamos casi encallados", ha apuntado.

Ante este escenario, ha insistido en la necesidad de realizar un cambio de rumbo, a través del Partido Popular, para colocar en el Gobierno a un partido que "conoce muy bien al sector". "Somos el partido que da la cara por el sector donde haga falta, en Madrid, en Bruselas, donde haga falta (...) Si hay un partido de la pesca es el PP", ha enfatizado.

La responsable autonómica ha comparado la actuación estatal con la autonómica en aspectos como el caso de las mariscadoras afectadas por las mortalidades registradas en los bancos marisqueros a consecuencia de los temporales y las lluvias, que reclamaban bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social durante los periodos en los que no podían desarrollar su actividad.

Según ha denunciado, pese a los anuncios y compromisos realizados desde el ámbito estatal, estas medidas siguen sin materializarse. Frente a esta situación, Villaverde ha puesto en valor la respuesta de la Xunta, que movilizó 23 millones de euros para recuperar los bancos marisqueros y apoyar a las personas afectadas.

De cara al próximo periodo de Gobierno, la conselleira ha concretado cinco grandes demandas para garantizar el futuro del sector: defender la pesca tanto en el ámbito nacional como europeo, asegurando que las decisiones se adopten escuchando a quienes viven del mar y conociendo su realidad; impulsar la modernización de la flota con barcos "más seguros, cómodos y mejor preparados".

En tercer lugar ha apostado por defender a las empresas y garantizar unas condiciones de competencia justas; apoyar a toda la cadena mar-industria, sin dejar ningún eslabón fuera de las políticas de protección y respaldo de las administraciones; y reducir el IVA de los productos del mar para favorecer su consumo. Todo ello, ha resumido en un quinto punto, con una prioridad: proteger a los profesionales del mar y garantizar unas condiciones que permitan desarrollar su actividad y asegurar su futuro.