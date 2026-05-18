Un 31% de las plazas de médicos de valoración de incapacidades de la Seguridad Social en Galicia están sin cubrir

Intituto Nacional de la Seguridad Social de Zaragoza - EUROPA PRESS

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un 31% de las plazas de médicos de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de la Comunidad, es decir 17 de un total de 55, están sin cubrir, según los datos ofrecidos por el Gobierno en una respuesta en el Congreso a los diputados gallegos del PP.

En concreto, conforme a los datos ofrecidos por el Ejecutivo estatal, en A Coruña, de 20 plazas hay cubiertas 15; en Lugo lo están dos de nueve; en Ourense seis de siete y en Pontevedra 15 de 19.

El Gobierno asegura que "dado el envejecimiento de funcionarios, las jubilaciones tienen un importante impacto en la ocupación de puestos". Por ello, apunta que el INSS está muy interesado en incorporar efectivos para cubrir las vacantes de dichas provincias y en todo el territorio, si bien sostiene que "la falta de profesionales médicos afecta a todos los ámbitos" y que "las unidades médicas del INSS no son ajenas a este problema".

Así las cosas, destaca que, en los últimos años, se vienen convocando plazas para el acceso al Cuerpo de Médicos Inspectores de la Seguridad Social, con 161 plazas ofertadas en 2025 --13 de ellas reservadas para personas con discapacidad--.

Además, el Gobierno indica que se han puesto en marcha automatización y un modelo de gestión de apoyos entre las direcciones provinciales más deficitarias, con el fin de mejorar la eficacia de las unidades médicas.

CRÍTICAS DEL PP

Al respecto, en un comunicado, el PP de Lugo ha censurado que el Gobierno de Sánchez solo cubre el 22% de las plazas de médicos de valoración de incapacidades del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), con solo dos profesionales de un total de 9 asignadas a la provincia.

Ante ello, el diputado Jaime de Olano ha denunciado un "grave déficit en el servicio" que, según denuncia, supone "atrasos" en la evaluación médica en casos de incapacidad temporal o incapacidad permanente.

El PP de Lugo señala que los profesionales activos en el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), comúnmente conocido como tribunal médico, descendió un 75% en la provincia desde hace seis años: desde los ocho en 2019 a los dos a finales de 2025; "la misma cifra que reconocen a fecha de marzo de 2026".

Así, el diputado del PP señala que "pese a las advertencias del PP, la situación continúa igual. "No hicieron anda por mejorar la situación", asegura De Olano, que considera que se trata de un "nuevo ejemplo de la discriminación de Sánchez a Galicia y, en particular, a la provincia de Lugo".

Además, después de que el propio Gobierno asegure que la falta de profesionales médicos "afecta a todos los ámbitos", el PP afea a BNG y PSOE que "carguen contra el Gobierno gallego en materia sanitaria cuando saben que el déficit" afecta a todo el país.