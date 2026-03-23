El 62% de los docentes gallegos no se siente reconocido y un 40% ha sufrido agresiones, según una encuesta de CSIF

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 61,9% de los docentes gallegos asegura no sentirse reconocido en su labor y el 40,7% afirma haber sufrido agresiones o situaciones vejatorias en el último curso. Así lo refleja una encuesta presentada este lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

Cifra que se sitúa por debajo de la media nacional, donde el 72,2% del profesorado denuncia falta de reconocimiento y más de la mitad ha sufrido situaciones violentas en las aulas. Además, en la comunidad gallega, el 97,5% del profesorado denuncia exceso de tareas administrativas, una cifra algo superior a la media nacional (97,2%).

Sobre los actuales protocolos de convivencia, el 96,6% de los docentes los considera inútiles o insuficientes en Galicia y más de la mitad del profesorado gallego (54,2%) denuncia falta de apoyo por parte de la Administración, superando la media nacional del 53,6%.

En el ámbito económico, el 82,2% de los docentes gallegos considera que su salario no se corresponde con la responsabilidad de su trabajo.

La encuesta se enmarca en el informe '¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente' y se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de Régimen Especial (conservatorios, escuelas de arte, de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas.

La principales reivindicaciones de los docentes, por orden de prioridad, son la reducción de ratios, el refuerzo de la autoridad, mejora de poder adquisitivo, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

Con todo, el sindicato ha advertido en una nota de prensa de que este escenario "no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación".