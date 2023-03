Los sindicatos inician las marchas del 8M en Galicia para reclamar la igualdad de género con participación desigual

Las estudiantes gallegas también han salido a la calle para reivindicar igualdad en el sistema educativo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales han iniciado este miércoles las manifestaciones y concentraciones para reivindicar el Día de la Mujer, 8 de marzo, y reclamar la igualdad entre mujeres y hombres en diversos puntos de Galicia en una jornada que, por ahora, está teniendo una participación desigual.

La Central Intersindical Galega (CIG) tenía convocadas un total de doce manifestaciones y concentraciones, a partir de las 11,00 horas, en las que las feministas sindicales han salido a las calles bajo el lema 'A crise non a imos pagar as traballadoras'.

En Santiago, la secretaria confederal de las Mujeres de la CIG, Nicolasa Castro, ha explicado que reivindican "salarios y condiciones de trabajos dignas, que permitan hacer frente a la crisis de la subida de precios, que afecta a las mujeres de manera particular".

Antes de la manifestación, que concentró a más de un centenar de personas y partió alrededor de las 12,00 horas de la Plaza Roja hasta la Praza 8 de marzo, Castro ha apuntado que también demandan unos servicios públicos "que garanticen poder conciliar y no tener que pedir reducciones de jornada y estar en situación de desigualdad en el mundo laboral".

En esta línea, un centenar de delegadas sindicales de la CIG se ha manifestado en una marcha que salió sobre las 11,30 horas del cruce de A Doblada y acabó en la confluencia de Príncipe con Colón. En ella, las participantes han trasladado consignas como "Queremos empleo, trabajo ya tenemos" o "Patriarcado y capital, alianza criminal".

De este modo, el sindicato CCOO, en una movilización llevada a cabo desde la Rúa da Pasantería y hasta delante del Hospital Provincial en la que apenas han participado 30 personas, han reivindicado "la igualdad real en los centros de trabajo".

En esta línea, las manifestantes han destacado que en la negociación y, aplicación posterior, de los Convenios Colectivos "la igualdad juega un papel fundamental".

HUELGA DE ESTUDIANTES

Por su parte, las estudiantes gallegas, convocadas por el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas, han salido a las calles en las ciudades de A Coruña, Vigo y Ferrol. Mientras, todas las alumnas gallegas están llamadas a hacer un parón de dos horas, entre las 11,00 y las 13,00, con el objetivo de "posibilitar que las estudiantes se movilicen por una enseñanza feminista y no patriarcal"

Un centenar de estudiantes se han manifestado en Vigo, en una movilización de la que también ha formado parte Esquerda Revolucionaria. Así, la marcha ha recorrido el centro de la ciudad entonando consignas como "Menos represión y más educación", "Con ropa o sin ropa, mi cuerpo no se toca", o "No es un caso aislado, es el patriarcado".

La portavoz de Libres e Combativas, Nadia Lía Fernández, ha señalado en declaraciones a los medios que sigue habiendo motivos para seguir movilizándose porque, aunque las mujeres creían que "habían conseguido" algo tras las manifestaciones por la sentencia de la 'Manada', y con la ley del 'sólo sí es sí', "hay un constante hacia adelante y luego hacia atrás".

Al respecto, ha destacado que, mientras no se cambie el "sistema" a través de la Educación, y se vaya más allá de "leyes punitivistas" que castigan casos de violencia machista concretos, no se conseguirá "nada". "Hay que hacer el cambio de verdad, desde la Educación, para que los casos no lleguen a suceder", ha subrayado.

En la misma línea, Nerea Pereira, del Sindicato de Estudiantes, ha puesto el foco en el número de asesinatos machistas, una violencia que "sigue sucediendo aunque la quieran invisibilizar", y ha apuntado que la ley del 'sólo sí es sí' fue un "avance", aunque necesitase "ajustes", y "quitarla supone retroceder".

Así, en Ferrol la movilización partía pasadas las 12,00 horas desde de la plaza de España, animando a no acudir a las aulas para protestar por el sistema que a su modo de entender fomenta las desigualdades.

La portavoz del Sindicato de Estudiantes, Ana Fraile, ha asegurado que la educación "juega un papel importante en esta lucha, ya que a las veces existe el efecto contrario", ya que a su entender "existen estructuras dentro de los centros de enseñanza que más bien facilitan esa opresión", y que por lo tanto "es importante que salgamos a la calle y que ocupemos un espacio que muchas veces nos es privado".

SALUD MENTAL EN LAS MUJERES

Por otro lado, la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia (Feafes) ha destacado en un comunicado, coincidiendo con el 8M, que las mujeres representan el 61% del total de personas que sufren problemas de salud mental.

Feafes ha resaltado que las mujeres en esta situación están "más desprotegidas", ya que sufren una "triple discriminación", derivada del "estigma asociado a los problemas de salud mental, el rechazo que provoca la discapacidad y las dificultades derivadas de ser mujer".

Con el objetivo de visibilizar a estas mujeres, Feafes ha publicado un vídeo este miércoles en las redes sociales en el que mujeres de la asociación reclaman más protección, igualdad de derechos o corresponsabilidad en los cuidados, entre otras cuestiones.