El 90.693, tercer premio del Sorteo de Navidad, cae en Galicia muy repartido

Un niño del Colegio de San Ildefonso canta el tercer premio de la Lotería de Navidad - Eduardo Parra - Europa Press

A CORUÑA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número 90.693 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie, cayendo en Galicia muy repartido.

El número fue cantado a las 11.12 horas en el cuarto alambre de la quinta tabla. El mismo ha tocado en Galicia, al igual que un segundo premio, donde se adquirió por trabajadores de Bimba y Lola, y otros dos quintos premios.

En el caso del tercer premio, con 50.000 euros al décimo y 500.000 a la serie, ha recaído en dos administraciones de la ciudad de A Coruña, además de en A Illa de Arousa; en los municipios coruñeses de Baio y Ordes, en este último en Mesón do Vento; en Chantada y Ribadeo, además de Lugo, ciudad, en Vigo y en O Porriño.

Los premios del Sorteo Extraordinario de Navidad 2025 se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.